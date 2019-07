Mercedes-Benz Canada annonce ses ventes de juin

La division des fourgons Mercedes-Benz a livré 475 unités en juin et 1 390 unités au cours du deuxième trimestre. Jusqu'à présent cette année, elle a vendu 2 641 fourgons Sprinter, châssis-cabines Sprinter et fourgons Metris.

35 véhicules smart fortwo ont été livrés en juin.

La division des véhicules d'occasion de Mercedes-Benz Canada a livré 1 518 unités au cours du mois, ce qui a contribué à des ventes totales de 4 476 véhicules pour le deuxième trimestre. La part des véhicules d'occasion certifiés (VOC) a atteint 84,6 % (1 284 unités) en juin et 85,4 % (3 822 unités) durant le deuxième trimestre. À ce jour cette année, la division a vendu 8 317 véhicules au détail, dont 6 882 VOC. Ceux-ci ont vu leur part des ventes augmenter de 4,3 % comparativement au premier semestre de 2018.

« La saison de conduite estivale est arrivée et nos niveaux de stocks sont en train de revenir à la normale », a déclaré Brian D. Fulton, président et directeur général de Mercedes-Benz Canada. « Nous avons beaucoup de bonnes choses en perspective alors que les beaux jours se poursuivent et que les véhicules de l'année modèle 2020 arrivent dans les salles d'exposition au cours des prochains mois. »

JUIN 2019 Mois à ce jour Année à ce jour 2019 2018 % 2019 2018 % Véhicules

Mercedes-Benz 3 491 4 226 -17,4 19 301 23 176 -16,7 smart 35 43 -18,6 181 182 -0,5 Fourgons

Mercedes-Benz 475 678 -29,9 2 641 3 487 -24,3 TOTAL 4 001 4 947 -19,1 22 123 26 845 -17,6

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est chargée des ventes, du marketing et de l'entretien des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, des fourgons Mercedes-Benz et des smart. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 200 personnes dans 14 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de sept établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 52 concessions agréées, Mercedes-Benz Canada a vendu 49 758 véhicules en 2018. Cela fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la cinquième année consécutive.

