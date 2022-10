Les lauréates du Prix des leaders émergentes Mercedes-Benz 2022 sont :

Lauren Tedesco , vice-présidente principale, Automotive Parts Manufacturers' Association

, vice-présidente principale, Automotive Parts Manufacturers' Association Racheal Awe , vice-présidente et chef de cabinet du bureau du directeur général, Société Canadian Tire

, vice-présidente et chef de cabinet du bureau du directeur général, Société Canadian Tire Nurin Thawer , vice-présidente associée, Gestion de portefeuille et planification d'entreprise, Société Canadian Tire

, vice-présidente associée, portefeuille et planification d'entreprise, Société Canadian Tire Roanne Weyermars , vice-présidente, Affaires publiques, communications et équité, diversité et inclusion, Coast Capital Savings

, vice-présidente, Affaires publiques, communications et équité, diversité et inclusion, Coast Capital Savings Jane Hung , vice-présidente associée, Expansion de l'entreprise, Definity Financial Corporation

, vice-présidente associée, Expansion de l'entreprise, Definity Financial Corporation Natalia Larrea Brito , directrice, Euroconsult US

, directrice, Euroconsult US D re Angie Clarke , vice-présidente associée (Affaires académiques et étudiantes), Institut de la marine de l'Université Memorial de Terre-Neuve-et- Labrador

, vice-présidente associée (Affaires académiques et étudiantes), Institut de la marine de l'Université Memorial de Terre-Neuve-et- Shelly-Ann Rampersad , vice-présidente, Activités cliniques, Maple Corporation

, vice-présidente, Activités cliniques, Maple Corporation Tehsin Jaffer , responsable de l'engagement mondial des jeunes, Plan International Canada

, responsable de l'engagement mondial des jeunes, Plan International Canada Caroline Tutakiewicz , directrice principale, Gestion des risques de fraude et de sécurité, RBC

, directrice principale, Gestion des risques de fraude et de sécurité, RBC Nupi Zubair , vice-présidente, Placements directs - acquisition et distribution, Groupe Banque TD

, vice-présidente, Placements directs - acquisition et distribution, Groupe Banque TD Simone Harrington , vice-présidente, Institut pour une meilleure santé, Trillium Health Partners

, vice-présidente, Institut pour une meilleure santé, Trillium Health Partners D re Sabine Kuss , professeure adjointe, Université du Manitoba ; rédactrice en chef adjointe, Electrochemical Science Advances (Wiley)

, professeure adjointe, Université du Manitoba ; rédactrice en chef adjointe, (Wiley) Raman Dhaliwal , vice-présidente associée (Administration), Université du Manitoba ; directrice générale, Faculté des sciences de la santé Rady, Université du Manitoba

En septembre 2022, Mercedes-Benz Canada a organisé deux événements stimulants pour célébrer et inspirer des femmes exceptionnelles. Le 21 septembre, les lauréates du Prix des leaders émergentes Mercedes-Benz 2022 ont participé à une retraite She's Mercedes qui incluait : un atelier avec la spécialiste en mieux-être et accompagnatrice personnelle Eva Redpath pour se concentrer sur la fixation et la réalisation d'objectifs personnels ; un cours de maître sur le style donné par la styliste de célébrités et consultante en mode Julianne Costigan ; et une séance photo professionnelle de portraits avec Erin Leydon.

Le 22 septembre, le tout premier Sommet des leaders émergentes du Réseau des femmes exécutives (WXN) présenté par Mercedes-Benz a permis à des femmes accomplies de profiter d'une journée entière de possibilités de développement professionnel et personnel. Tenue sur le thème « Motivées à avancer », cette journée passionnante incluait un discours percutant de la pilote de course professionnelle Demi Chalkias (mise en vedette dans la dernière campagne She's Mercedes x Mercedes-AMG), ainsi qu'une série de présentations et de conversations destinées à aborder des sujets que les femmes professionnelles ont identifiés comme étant leurs plus grands défis, leurs plus grandes possibilités et leurs champs d'intérêt majeurs.

« Mercedes-Benz Canada est fière de son partenariat de longue date avec WXN et notre objectif commun est de mettre plus de femmes aux commandes. Nous avons hâte de célébrer ce groupe varié de femmes qui incarnent l'intelligence, la détermination et le leadership efficace, tout en repoussant les limites et en ouvrant de nouvelles possibilités pour elles-mêmes et les autres. »

- Andreas Tetzloff, président et directeur général de Mercedes-Benz Canada

« Notre partenariat de longue date avec Mercedes-Benz est essentiel à la manière dont nous encourageons la prochaine génération de femmes professionnelles tandis qu'elles se démarquent en tant que leaders dans leurs organisations et leurs communautés. Je suis fière de la passion, de la persévérance et des réalisations des gagnantes de cette année, tout comme je suis fière de la différence que nous faisons grâce à ce partenariat, non seulement en montrant aux jeunes professionnelles ce qui est possible, mais aussi en les aidant à faire de vrais pas vers l'atteinte de leurs objectifs. »

- Sherri Stevens, propriétaire et directrice générale de WXN

Au sujet de She's Mercedes

Dans le cadre de son engagement en faveur de l'avancement des femmes, Mercedes-Benz soutient She's Mercedes, une plateforme qui met en contact, inspire et autonomise les femmes qui excellent dans leur domaine. Cette plateforme est destinée à servir de réseau pour les femmes qui réussissent dans leur carrière, de catalyseur favorisant de grandes conversations, de forum pour le développement de nouvelles idées et d'espace pour mettre en contact des femmes ayant la même vision des choses - des femmes qui ont la volonté de forger et de définir leur propre voie. Cet état d'esprit était incarné dans le passé par la pionnière visionnaire de l'automobile, Bertha Benz. Source d'inspiration et partenaire d'affaires de son mari Carl Benz, Bertha a été la première personne à entreprendre un trajet longue distance à bord d'un véhicule motorisé ; elle a ainsi jeté les bases d'une toute nouvelle industrie et ouvert la voie à l'histoire à succès de Mercedes-Benz.

Pour en savoir plus sur la plateforme She's Mercedes, veuillez visiter https://www.mercedes-benz.ca/fr/shesmercedes.

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada Inc. est responsable de la distribution, du marketing et du service après-vente des véhicules de tourisme Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach et Mercedes-EQ, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, Mercedes-Benz Canada emploie environ 250 personnes à travers le Canada. En 2021, Mercedes-Benz Canada a vendu 36 240 véhicules par l'intermédiaire d'un réseau national de 59 concessions agréées. Cela fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la huitième année consécutive.

D'autres informations fournies par Mercedes-Benz Canada se trouvent sur le site media.mercedes-benz.ca.

