Mercedes-Benz annonce ses ventes de juillet 2019

La division des fourgons Mercedes-Benz a livré 464 unités en juillet, portant à 3 105 le nombre de fourgons Sprinter, châssis-cabines Sprinter et fourgons Metris vendus à date cette année. La division a aussi été reconnue dans trois catégories de la meilleure valeur de parc automobile au CanadaMC selon Vincentric. Pour la quatrième année consécutive, les combi et fourgon Metris Mercedes-Benz ont remporté les prix de Combi commercial de taille intermédiaire et de Fourgon commercial de taille intermédiaire. Pour la huitième année consécutive, le fourgon Sprinter a remporté le prix dans la catégorie Fourgon pleine grandeur de de ¾ de tonne.

25 véhicules smart fortwo ont été livrés en juillet.

La division des véhicules d'occasion de Mercedes-Benz Canada a affiché les meilleurs résultats jamais enregistrés en juillet pour les ventes de véhicules d'occasion et de véhicules d'occasion certifiés (VOC). Au cours du mois, 1 547 unités ont été livrées (+0,2 % comparé à juillet 2018), parmi lesquels 1,255 étaient des VOC (+12,4 % comparé à juillet 2018). Ceci représente un total de 9 864 unités de livrées à ce jour, dont 8 137 VOC, un accroissement de 5,0 % pour les VOC d'une année sur l'autre.

« Mercedes-Benz Canada continue sur sa lancée en juillet avec un nouvel inventaire arrivant dans les salles d'exposition d'un océan à l'autre » déclarait Brian D. Fulton, président et directeur général de Mercedes-Benz Canada. « Dans l'ensemble de nos concessions, nos équipes sont prêtes à faire de cet été, une saison mémorable pour nos clients - qu'ils soient à la recherche d'air frais dans un de nos cabriolets ou des sentiers moins fréquentés à bord d'un de nos VUS. »

JUILLET 2019 Mois à ce jour Année à ce jour 2019 2018 % 2019 2018 % Véhicules Mercedes-Benz 3 507 3 543 -1,0 22 808 26 719 -14,6 smart 25 31 -19,4 206 213 -3,3 Fourgons Mercedes-Benz 464 566 -18,0 3 105 4 053 -23,4 TOTAL 3 996 4 140 -3,5 26 119 30 985 -15,7

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est chargée des ventes, du marketing et de l'entretien des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, des fourgons Mercedes-Benz et des smart. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 200 personnes dans 14 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de sept établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 52 concessions agréées, Mercedes-Benz Canada a vendu 49 758 véhicules en 2018. Cela fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la cinquième année consécutive.

SOURCE Mercedes-Benz Canada Inc.

Renseignements: Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Lindsay Archibald, 416 847-7563, lindsay.archibald@mercedes-benz.ca; D'autres informations fournies par Mercedes-Benz Canada sont disponibles à media.mercedes-benz.ca.

Related Links

www.mercedes-benz.ca