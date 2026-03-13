MEQ salue les modifications aux règles pour les travailleurs étrangers temporaires

SAINT-ALBAN, QC, le 13 mars 2026 /CNW/ - Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ) salue l'annonce faite par le lieutenant du Québec, l'honorable Joël Lightbound, concernant les ajustements aux règles encadrant le Programme des travailleurs étrangers temporaires (TET). Ces mesures transitoires visent à assurer une certaine continuité pour les entreprises dans l'attente d'une révision plus globale du programme. MEQ souligne toutefois l'importance, pour la prévisibilité des entreprises manufacturières, que le gouvernement fédéral précise rapidement ses orientations futures. Celles-ci doivent être élaborées en étroite collaboration avec le milieu des affaires.

Rappelons que les restrictions annoncées il y a plus d'un an ont fortement affecté les entreprises manufacturières, qui continuent de subir les conséquences de la rareté persistante de main-d'œuvre en plus d'être frappées de plein fouet par la guerre tarifaire. En accordant, dans certaines régions, une clause grand-père d'un an pour les TET, ainsi qu'en haussant de façon conséquente à 15 % le plafond de travailleurs à bas salaires, Ottawa offre une bouffée d'air bienvenue à certaines entreprises.

En ce qui concerne le renouvellement des permis de travail pour une durée d'un an pour les TET en transition vers l'immigration permanente, MEQ considère cette mesure comme positive, mais estime qu'elle n'atteindra pleinement ses objectifs que si le gouvernement du Québec ajuste rapidement les critères de sélection de son Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ). MEQ réitère donc sa demande de redonner une priorité aux métiers du secteur manufacturier dans les prochains appels de candidature du PSTQ, tout en procédant à des ajustements ciblés des exigences linguistiques pour certains métiers spécialisés.

« L'annonce d'aujourd'hui constitue un signal que le gouvernement fédéral reconnaît maintenant l'impact très réel des restrictions imposées aux entreprises manufacturières. Ces ajustements offrent un répit nécessaire à des employeurs qui continuent de composer avec une pénurie aiguë de main-d'œuvre. Pour assurer la compétitivité de notre secteur, il est maintenant essentiel d'aller plus loin et de bâtir, en collaboration avec les entreprises et les gouvernements, un cadre d'immigration temporaire et permanente prévisible, stable et aligné sur les besoins économiques du Québec. » - Julie White, présidente-directrice générale, MEQ.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2024, il représente 12,3 % du PIB québécois ainsi que 86,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars en 2024 et il emploie 501 500 personnes au Québec. Il y a 13 601 entreprises manufacturières au Québec.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

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