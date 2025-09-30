MEQ salue les engagements du discours inaugural et appelle à des résultats rapides et concrets

MONTRÉAL, le 30 sept. 2025 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) prend acte du discours inaugural du premier ministre et salue les engagements en matière d'économie et d'efficacité de l'État. Toutefois, à un an des prochaines élections générales, MEQ rappelle que le temps presse et appelle le gouvernement à transformer rapidement ces intentions en résultats concrets.

MEQ souligne par ailleurs l'importance que le premier ministre a accordée à l'industrie manufacturière dans son discours, un signal fort pour un secteur qui demeure au cœur de la prospérité du Québec.

Une vision économique et l'accès aux marchés publics

MEQ accueille favorablement la volonté du gouvernement de présenter une nouvelle vision économique et salue l'engagement du premier ministre de déposer prochainement un projet de loi afin d'accélérer les grands projets. Cette orientation peut constituer un levier important pour stimuler l'économie, mais il faudra s'assurer que ces mesures renforcent l'accès des entreprises manufacturières québécoises aux marchés publics et maximisent les retombées économiques pour l'ensemble du Québec.

« Le secteur manufacturier est un moteur de prospérité pour toutes les régions du Québec. Une vision économique moderne doit avoir comme obsession la réussite de nos entreprises manufacturières québécoises : miser sur l'innovation, stimuler la productivité et faciliter l'accès aux marchés publics, afin de soutenir la croissance et de préserver des emplois de qualité au bénéfice de l'État québécois », a déclaré Mme Julie White, pdg de MEQ.

Une volonté de rendre l'État plus efficace

MEQ prend aussi acte des intentions gouvernementales de réduire la bureaucratie et d'améliorer l'efficacité de l'État. Plusieurs entreprises membres font quotidiennement face à des lourdeurs administratives qui ralentissent leurs projets d'investissement, leurs démarches en innovation ou leurs besoins en main-d'œuvre.

« Partout sur le territoire, de l'Abitibi à la Montérégie, les PME manufacturières innovent et créent de la richesse. Pour qu'elles atteignent leur plein potentiel, il faut un gouvernement véritable partenaire de réussite: alléger les processus, réduire les délais et rendre les services publics plus agiles sont des conditions essentielles pour leur permettre d'investir, de croître et de contribuer pleinement à la prospérité de l'État québécois », a ajouté Mme White.

Le temps presse

À un an des prochaines élections générales, MEQ insiste : le gouvernement doit activer tous les leviers disponibles pour que les engagements annoncés se traduisent en résultats tangibles, et ce, dans les plus brefs délais.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec