MEQ RÉAGIT AU PLAN FÉDÉRAL SUR L'ALUMINIUM: PRIORITÉ AUX MANUFACTURIERS D'ICI

MONTRÉAL, le 8 sept. 2025 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) prend acte de l'annonce de la ministre de l'Industrie, Mme Mélanie Joly, visant à contrer les impacts des tarifs américains. Le plan prévoit la création d'un Fonds de réponse stratégique de 5 G$, l'élargissement de la politique « Achetez canadien », ainsi que le renforcement de l'Initiative régionale de réponse tarifaire.

« Le signal envoyé est important : il reconnaît le rôle stratégique de nos secteurs manufacturiers, dont l'aluminium, et leur besoin d'appui pour investir, innover et diversifier. Mais pour nos entreprises, ce qui comptera, c'est la rapidité d'accès aux programmes et la simplicité des démarches administratives », souligne Julie White, présidente-directrice générale de MEQ.

Pour MEQ, il est essentiel que les PME manufacturières québécoises puissent bénéficier rapidement de ces mesures. Le secteur de l'aluminium, est au cœur des chaînes de valeur et piliers économiques de plusieurs régions, est directement touché par les tarifs et doit être accompagné pour protéger les emplois, accélérer la modernisation et renforcer leur compétitivité.

MEQ presse le gouvernement fédéral de déployer rapidement ces mesures et de garantir des programmes simples et accessibles. C'est à cette condition que nos entreprises, particulièrement dans l'aluminium, pourront protéger leurs emplois, investir dans la modernisation et maintenir la place du Québec comme moteur industriel du pays.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2024, il représente 12,3 % du PIB québécois ainsi que 86,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars en 2024 et il emploie 501 500 personnes au Québec. Il y a 13 601 entreprises manufacturières au Québec.

