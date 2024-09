OTTAWA, ON, le 22 sept. 2024 /CNW/ - Quels que soient les progrès réalisés par le Canada pour résoudre la crise du logement, celle-ci ne sera pas terminée tant qu'il y aura des personnes vivant dans des tentes parce qu'elles n'ont pas les moyens de se loger.

Dans le cadre du Plan canadien pour le logement, nous avons clairement indiqué que nous allions jouer un rôle de chef de file pour aider à mettre fin aux campements et à lutter contre l'itinérance. Nous avons l'intention de le faire en fournissant des fonds et en coordonnant nos efforts avec les autres ordres de gouvernement.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé que nous sommes prêts à négocier des accords et à investir dans toute province ou tout territoire qui égalera les fonds fédéraux pour soutenir les communautés qui subissent le plus de pressions.

Le gouvernement alloue 250 millions de dollars, conformément au budget de 2024, pour régler le problème urgent des campements et de l'itinérance hors refuge. Ce financement est destiné à être égalé par les provinces et les territoires, ce qui permettra de mobiliser jusqu'à 500 millions de dollars pour fournir davantage de places en refuge, de logements de transition et des services pour aider les personnes vivant dans des campements à trouver un logement.

Cette mesure s'appuie sur des programmes existants comme Vers un chez-soi, un investissement fédéral de 5 milliards de dollars sur neuf ans pour lutter contre l'itinérance. Cela inclut un investissement de 1 milliard de dollars sur quatre ans, prévu dans le Budget 2024, pour stabiliser le financement du programme. De plus, le gouvernement fédéral investit 79,1 millions de dollars dans le cadre du Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans (PLIV) pour aider ceux qui en ont besoin.

Nous sommes prêts à travailler avec tous les dirigeants provinciaux et territoriaux qui souhaitent voir ces fonds investis dans leurs communautés.

La crise du logement au Canada ne sera pas résolue par un seul niveau de gouvernement, un seul fournisseur de services ou un seul constructeur d'habitations. Nous devons travailler ensemble pour mettre fin aux campements dans nos communautés. Aujourd'hui, nous demandons aux provinces et aux territoires de nous aider à y parvenir.

« Partout au Canada, les terrains de jeux, les parcs et les places publiques sont devenus le dernier refuge pour trop de personnes. Les réalités difficiles auxquelles sont confrontées celles et ceux qui vivent sans abri stable ne reflètent pas les valeurs que nous partageons en tant que Canadiens. Cette réalité divise nos communautés et nous affecte tous. Nous devons travailler ensemble pour aider les plus vulnérables de notre pays à trouver des endroits sûrs et abordables qu'ils pourront appeler chez eux. Nous pouvons et devons faire mieux. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Les provinces et les territoires seront tenus de fournir une contribution équivalente aux investissements fédéraux. Le gouvernement du Canada négociera des ententes avec les gouvernements provinciaux et territoriaux sur la mise en œuvre de ce financement, y compris la sélection des communautés.

négociera des ententes avec les gouvernements provinciaux et territoriaux sur la mise en œuvre de ce financement, y compris la sélection des communautés. Ce financement vient compléter les investissements fédéraux réalisés dans le cadre de l'initiative Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, dont l'objectif est de fournir du financement et du soutien aux collectivités urbaines, autochtones, territoriales, rurales et éloignées pour les aider à répondre à leurs besoins locaux en matière d'itinérance.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a aidé près de deux millions de Canadiens à se trouver un logement.

En plus des investissements visant à lutter contre l'itinérance, le budget de 2024 comprend les mesures suivantes pour aider à résoudre la crise du logement au Canada : Lancer un nouveau volet de création rapide de logements dans le cadre du Fonds pour le logement abordable en vue de construire des logements très abordables, des logements supervisés et des refuges. Rétablir l'équité entre les générations pour les locataires, en particulier pour les milléniaux et les membres de la génération Z, en prenant de nouvelles mesures pour protéger les droits des locataires et offrir de nouvelles voies d'accès à la propriété. Lancer un nouveau Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement de 6 milliards de dollars afin d'accélérer la construction ou l'amélioration des infrastructures essentielles au logement dans l'ensemble du pays et de permettre la construction de plus de logements pour les Canadiens. Ajouter un supplément de 15 milliards de dollars au Programme de prêts pour la construction d'appartements, effectuer des réformes pour en faciliter l'accès et lancer le programme Bâtir au Canada afin d'appeler les provinces et les territoires à participer à l'effort pancanadien pour bâtir plus de logements, plus rapidement. Soutenir les locataires en lançant un nouveau Fonds canadien de protection des loyers de 1,5 milliard de dollars afin de préserver plus de logements locatifs et de veiller à ce qu'ils restent abordables. Transformer la façon de construire des logements au Canada en annonçant plus de 600 millions de dollars pour qu'il soit plus facile et moins coûteux de construire plus de logements, plus rapidement, notamment grâce à un nouveau Fonds pour l'innovation et la technologie en construction résidentielle et à un nouveau catalogue de conception de logements.

