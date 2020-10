Mendix annonce une alliance stratégique avec Deloitte Canada visant à créer des solutions numériques à programmation schématisée pour ses entreprises clientes

L'entreprise de services professionnels de renommée mondiale créera des centres d'excellence au Canada pour former et certifier 50 développeurs de logiciels Mendix

BOSTON, 8 octobre 2020 /CNW/ - Mendix , une entreprise de Siemens et un chef de file mondial dans le développement d'applications à programmation schématisée destinées aux entreprises, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une alliance stratégique avec Deloitte Canada , un cabinet membre de la plus grande entreprise de services professionnels au monde, concernant l'utilisation de la plateforme de développement de logiciels à programmation schématisée au profit des entreprises clientes à la recherche de solutions de transition d'entreprise rendues possibles grâce à la technologie. Dans le but de renforcer ses capacités et son expertise, le groupe d'ingénierie des systèmes de Deloitte a établi des centres d'excellence (CE) partout au pays afin de certifier et de déployer 50 développeurs de logiciels Mendix rapides pour travailler au développement d'applications à grande échelle pour les clients dans les domaines des services financiers, de l'assurance, de la logistique, du secteur public et des marchés des ressources énergétiques.

« Pour prospérer, les entreprises que nous servons doivent transformer leurs activités courantes, accroître leur efficacité ou cibler de nouvelles sources de revenus, a déclaré Anthony Chan, associé et chef national de l'ingénierie des systèmes chez Deloitte Canada. Deloitte a pleinement adopté la tendance de l'utilisation de la programmation schématisée pour développer des logiciels d'entreprise servant aux principales opérations commerciales. La demande en services de TI augmente rapidement, et cette alliance stratégique nous aide à combler l'écart de talents en programmation schématisée et à exploiter notre capacité de commercialiser rapidement des solutions numériques. »

Un changement de paradigme pour les intégrateurs de systèmes à travers le monde

L'un des défis auxquels sont confrontées les entreprises patrimoniales créées au 20e siècle consiste à trouver de nouvelles façons d'offrir des services personnalisés et à valeur ajoutée sur le marché du 21e siècle. L'adoption généralisée des technologies de prochaine génération, comme le déploiement de logiciels basés sur l'infonuagique, l'accès mobile, l'architecture de microservices et l'utilisation de l'intelligence artificielle et d'agents conversationnels, a accru les attentes des clients d'entreprise et des employés à l'égard de l'expérience utilisateur fluide dans de multiples canaux.

La programmation schématisée s'est avérée être une plateforme qui soutient facilement l'intégration de ces technologies et d'autres technologies de prochaine génération, tout en favorisant une rentabilité considérable tout au long du cycle de vie des applications. Un récent rapport de Forrester sur l'impact économique total (TEI) a mis en évidence les avantages financiers pour une organisation hypothétique combinée (un amalgame de quatre entreprises réelles utilisant la programmation schématisée de Mendix pendant une moyenne de près de six ans) qui ont été obtenus en développant et en déployant des logiciels au moyen de la plateforme de programmation schématisée de Mendix. Ces avantages comprennent des économies estimées à 8,1 millions de dollars sur trois ans pour la production des applications et des profits supplémentaires de 3,3 millions de dollars provenant de l'accélération de la mise en marché de nouveaux produits et services.

Mettre les entreprises patrimoniales à l'abri du vieillissement grâce au déploiement de la programmation schématisée

Nick Ford, évangéliste technologique en chef chez Mendix, a ajouté : « Notre alliance, et l'engagement de Deloitte, comme il se manifeste dans les nouveaux centres d'excellence, permettront à Deloitte d'offrir à ses entreprises clientes tous les avantages de la plateforme Mendix à programmation schématisée. Un bassin plus vaste de développeurs, une collaboration accrue, une accélération de l'impact, l'automatisation de la maintenance informatique et des tâches de " plomberie ", ainsi qu'une plus grande efficacité tout au long du cycle de vie des applications, tout cela permet d'assurer une véritable transformation numérique de l'entreprise. »

La collaboration stratégique entre Deloitte Canada et Mendix s'appuie sur le succès de l'alliance dans d'autres régions du monde, y compris aux États-Unis. Récemment, Deloitte a participé à la conférence Mendix World 2.0, qui a exploré des utilisations révolutionnaires de la plateforme de développement de logiciels à programmation schématisée de Mendix. Le 2 septembre, Peter Fever, directeur général chez Deloitte aux États-Unis, a animé une table ronde avec des dirigeants du secteur des finances portant sur « La transformation numérique perpétuelle des services bancaires ».

Cliquez ici pour accéder gratuitement au contenu de Mendix World, la plus grande conférence virtuelle sur la programmation schématisée au monde, qui comporte plus de 60 ateliers, dont plus de 20 ateliers organisés par des clients, et qui couvre toute une gamme de sujets relatifs au développement d'applications à programmation schématisée, de la stratégie à la formation pratique sur la plateforme.

Découvrez-en davantage au sujet de la plateforme Mendix , son coût et sa disponibilité .

Renseignements généraux

Dans un monde perturbé par la pandémie, les logiciels sont le nouvel élément vital de notre vie quotidienne et le tissu fondamental qui unit l'économie mondiale. Toutefois, le développement de logiciels traditionnels prend beaucoup trop de temps et, très souvent, ne permet pas d'obtenir les résultats que les entreprises recherchent et que les utilisateurs apprécient. Même avant la pandémie de COVID-19, il n'y avait tout simplement pas assez de développeurs de logiciels professionnels dans le monde pour créer tous les logiciels actuellement requis. La pandémie mondiale a accéléré et exacerbé ce qui était déjà une crise logicielle et commerciale. C'est là que le développement de logiciels à programmation schématisée entre en jeu. La programmation schématisée de Mendix est une puissante approche de développement visuel de qualité commerciale qui permet aux développeurs amateurs et professionnels de créer des applications infonuagiques natives pour le Web et les appareils mobiles plus de 10 fois plus rapidement en utilisant les fonctionnalités glisser-déposer et une logique guidée par modèle, au moyen d'une interface graphique intuitive.

À propos de Deloitte

Deloitte fournit des services d'audit et d'assurance, de consultation, de conseils financiers, de conseil en gestion des risques, de fiscalité et d'autres services connexes à des clients des secteurs public et privé au sein de multiples secteurs d'activités. Deloitte dessert quatre entreprises du Fortune Global 500® sur cinq par l'entremise d'un réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, offrant à ses clients ses capacités, ses connaissances et ses services de calibre mondial pour les aider à relever les défis commerciaux les plus complexes. Deloitte s.r.l., société à responsabilité limitée de l'Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte fait référence à une ou plusieurs des sociétés Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company limited by guarantee ») et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Veuillez consulter le www.deloitte.com/about pour une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres.

Notre mission globale est d'agir pour ce qui compte. Chez Deloitte Canada, cela se traduit par la création d'un avenir meilleur en accélérant et en élargissant l'accès au savoir. Nous croyons que nous pouvons atteindre cet objectif en vivant nos valeurs communes pour ouvrir la voie, servir avec intégrité, prendre soin les uns des autres, favoriser l'inclusion et collaborer pour obtenir des résultats mesurables.

Pour en savoir plus sur les quelque 312 000 professionnels de Deloitte, dont plus de 12 000 sont membres du cabinet canadien, veuillez communiquer avec nous sur LinkedIn , Twitter , Instagram ou Facebook .

À propos de Mendix

Mendix , une entreprise de Siemens et chef de file mondial en matière de programmation schématisée d'entreprise, réinvente fondamentalement la façon dont les applications sont créées dans l'entreprise numérique. Avec la plateforme Mendix, les entreprises sont plus productives en augmentant leurs capacités de développement pour parvenir à surmonter les goulots propres à l'élaboration des logiciels. Elles deviennent plus intelligentes en créant des applications offrant de riches expériences naturelles se caractérisant par leur intelligence de même que par leur caractère proactif et contextuel. Elles décuplent leurs capacités en modernisant les systèmes de base et en se dotant d'importants portefeuilles d'applications permettant de suivre le rythme de croissance des affaires. La plateforme Mendix est conçue pour promouvoir une collaboration intense entre les équipes commerciales et des TI et pour accélérer considérablement les cycles de développement des applications, tout en maintenant les normes les plus élevées de sécurité, de qualité et de gouvernance. En bref, l'objectif est d'aider les entreprises à se propulser avec confiance dans leur avenir numérique. La plateforme « Go Make It » de Mendix a été adoptée par plus de 4 000 grandes entreprises à travers le monde.

Demande de renseignements des médias

Sara Black

[email protected]

213 618-1501

Dan Berkowitz

Directeur principal, Communications mondiales

[email protected]

415 518-7870

