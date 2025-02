Menaces de tarifs douaniers - INVESTISSEMENT QUÉBEC BONIFIE SON SOUTIEN AUX ENTREPRISES EXPORTATRICES

PANORAMA : une nouvelle solution, alliant financement et accompagnement, dédiée aux exportateurs qui désirent diversifier leurs marchés est lancée

MONTRÉAL, le 19 févr. 2025 /CNW/ - Alors que la menace d'imposition de tarifs sur les exportations canadiennes vers les États-Unis plane toujours, Investissement Québec ajoute une corde à son arc pour mieux soutenir les entreprises : la société d'État lance PANORAMA, qui vise à appuyer les exportateurs québécois dans la diversification de leurs exportations vers d'autres marchés que les États-Unis.

PANORAMA comprend du financement flexible, ainsi que des services d'accompagnement offerts par la soixantaine d'experts en exportation d'IQ, en collaboration avec le réseau économique du Québec à l'étranger et au Canada ainsi que des partenaires locaux. L'accompagnement personnalisé peut inclure des conseils stratégiques à la diversification, de l'intelligence d'affaires sur la sélection et le potentiel des marchés visés, la mise en relation avec des clients potentiels, la veille des marchés publics, etc.

La solution de financement propose des prêts à terme, allant de 250 000 $ jusqu'à 1 000 000 $, avec un moratoire sur le remboursement du capital pouvant aller jusqu'à 24 mois. Aucune exigence de sûreté ou de caution corporative ou personnelle n'est exigée, dans la mesure où les entreprises présentent une santé financière solide et une bonne expérience à l'exportation.

PANORAMA soutient les besoins en fonds de roulement des entreprises pour réaliser des projets visant à augmenter ou diversifier leurs ventes au Canada et à l'international, comme le développement d'affaires sur le marché ou l'ouverture de bureau à l'étranger (de vente, de services ou de logistique).

Pour les grands projets structurants de diversification nécessitant des besoins de financement supérieurs à 1 000 000 $, PANORAMA pourra être combiné à d'autres solutions financières offertes par Investissement Québec et par ses partenaires.

Pour en savoir plus sur PANORAMA, consultez le site https://exportation.investquebec.com/solutions

Collaboration avec EDC

Investissement Québec et Exportation et développement Canada continuent de collaborer pour soutenir les exportateurs du Québec qui cherchent à développer leur entreprise sur les marchés mondiaux. IQ et EDC sont heureux d'accroître leur partenariat et de tirer parti des forces des deux organisations pour mieux accompagner les sociétés qui cherchent à se diversifier et trouver de nouveaux débouchés à l'international.

En plus de diversifier, gagner en productivité

Devant le défi américain qui se profile, un important virage vers l'innovation et une augmentation significative de la productivité des entreprises sont aussi nécessaires. Depuis près d'une décennie, Investissement Québec multiplie les mesures pour inciter les entreprises à accélérer le développement et l'adoption d'innovation, et à investir pour gagner en productivité.

En octobre dernier, la société d'État a lancé l'initiative grand V, qui propose une combinaison de financement flexible et d'accompagnement technologique aux entreprises. La solution du duo grand V propose des prêts à terme d'un minimum de 250 000 $, avec un moratoire sur le remboursement du capital pouvant aller jusqu'à 48 mois. Et en se prévalant du duo grand V (financement + accompagnement), les entrepreneurs peuvent avoir accès à une banque pouvant aller jusqu'à 100 heures d'accompagnement technologique pour mettre en œuvre leur projet.

Les services d'accompagnement offerts sont dispensés sur mesure par des experts en innovation - ingénieurs, biochimistes, spécialistes en intelligence artificielle et autres - pour répondre aux besoins technologiques des entreprises, tant au niveau de l'optimisation des opérations que pour l'amélioration des produits.

L'initiative grand V soutient l'implantation de projets comme l'acquisition de technologies innovantes, ou la réalisation d'activités de R et D visant le développement ou l'amélioration significative d'un produit, d'une technologie ou d'un équipement innovant.

Investissement Québec s'est donné une cible de financement de 4,5 milliards $, sur trois ans (2024-2027).

Pour en savoir plus sur l'initiative grand V et le duo grand V, consultez le site grandv.ca

En cas de tarifs : patience et flexibilité

Si la menace américaine d'imposition de droits de 25 % sur tous les produits en provenance du Canada se concrétisait, Investissement Québec entend offrir plus de flexibilité financière et rendre disponibles des liquidités aux entreprises performantes qui sont impactées, pour faire face aux effets des tarifs. Des moratoires pour le remboursement du capital liés aux prêts déjà octroyés par la société d'État aux entreprises en bonne santé financière, à travers ses fonds propres, pourront notamment être accordés.

Citations

« Investissement Québec est plus que jamais prêt à se tenir aux côtés des entreprises pour faire face à une guerre tarifaire. Mais tarifs douaniers ou pas, la diversification des marchés d'exportation et l'amélioration de la productivité sont primordiales. D'ailleurs, cela fait partie des priorités d'IQ depuis longtemps. La combinaison financement et accompagnement offert par IQ avec PANORAMA et grand V est unique, et a fait ses preuves. Nous disposons de la flexibilité financière, de l'expertise et du réseau international nécessaires pour soutenir les entreprises québécoises dans leurs démarches. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Dans le contexte actuel, on doit agir sur plusieurs fronts. Favoriser la diversification de nos exportations, c'est protéger nos entreprises, nos emplois et notre économie. Cette nouvelle initiative d'Investissement Québec rejoint cette vision. Elle nous permettra d'encourager davantage d'entreprises québécoises à réduire leur dépendance envers les États-Unis en les soutenant et en les accompagnant dans leurs démarches pour saisir pleinement les occasions offertes par d'autres marchés. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

À PROPOS D'INVESTISSEMENT QUÉBEC

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment l'accompagnement technologique offert par son équipe d'experts en innovation. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

