Menace de grève des chauffeurs et chauffeuses : La STL trouve le geste inadmissible pour la clientèle

LAVAL, QC, le 20 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La direction de la STL trouve inadmissible la décision du syndicat de ses chauffeurs et chauffeuses d'autobus d'annoncer trois jours de grève les 3, 15 et 26 novembre 2021 alors que les pourparlers en présence d'un médiateur en sont à leur deuxième séance. Ce geste, particulièrement en temps de pandémie, a pour conséquence de priver la clientèle d'un service indispensable, efficace et à faible coût notamment aux travailleurs de première ligne.

Parallèlement, la STL tient à rassurer les usagers quant au maintien d'un service essentiel adéquat pour les clients et la population lavalloise. À cet effet, elle verra à prendre les moyens requis afin de s'assurer que la partie syndicale offre un service essentiel adéquat pour les clients, tel que le prescrit la Loi sur les services essentiels. La direction fera tout ce qui est en son pouvoir pour communiquer dès que possible aux usagers les détails du service d'autobus qui sera déployé au cours des arrêts de travail des chauffeur.euse.s.

Malgré à la menace de grève répétée par le Syndicat des chauffeur.euse.s, la Société entend poursuivre le processus de médiation avec la volonté ferme de négocier une entente à la satisfaction des deux parties impliquées.

Dans un contexte budgétaire restreint, en raison notamment de l'importante baisse d'achalandage liée à la pandémie, la STL doit respecter son cadre financier. D'ailleurs, celle-ci a récemment paraphé de nouvelles conventions collectives avec les syndicats du personnel d'entretien et de bureau. Ces ententes ont été conclues avec les mêmes paramètres financiers et opérationnels que ceux proposés pour le renouvellement de la convention collective des chauffeurs et chauffeuses.

La relance du transport collectif, par laquelle on tente de rétablir l'achalandage et les revenus de la STL au niveaux observés avant la pandémie, devrait être une occasion de travailler en collaboration avec nos chauffeurs et chauffeuses pour améliorer l'expérience client et encourager la population à opter pour le transport collectif dans la lutte à la congestion routière et aux changements climatiques.

La Société de transport de Laval (STL) développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté qui réalisent, dans l'ensemble, près de 19 millions de déplacements par année. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 46 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 400 kilomètres sur le territoire de Laval. La STL est reconnue comme une des sociétés de transport collectif les plus innovantes en Amérique du Nord. www.stlaval.ca .

