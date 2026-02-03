Mémoires : l'histoire du Québec révélée par les témoignages d'ex-parlementaires

QUÉBEC, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Dès le 8 février, plongez au cœur d'entrevues étonnantes. À tour de rôle, voyez Mme Diane Lemieux, M. Roch Gardner, M. Marcel Landry et Mme Lisette Lapointe sur le plateau de l'émission Mémoires. Écoutez-les raconter des moments mémorables de leur parcours en politique active. À la fois témoins privilégiés et acteurs clés des changements qui ont tracé les contours du paysage politique québécois, ces ex-parlementaires témoignent de l'évolution de notre société et nous permettent de mieux comprendre notre passé.

Au programme cet hiver :

8 février au 1 er mars : M me Diane Lemieux (Bourget : 1998-2007)

mars : (Bourget : 1998-2007) 8 au 15 mars : M. Roch Gardner (Arthabaska : 1966-1970)

(Arthabaska : 1966-1970) 22 mars au 5 avril : M. Marcel Landry (Bonaventure : 1994-1998)

(Bonaventure : 1994-1998) 12 au 26 avril : Mme Lisette Lapointe (Crémazie : 2007-2012)

Mémoires est diffusée sur le Canal de l'Assemblée nationale les dimanches à 20 h et rediffusée les lundis, dès 20 h. Pour revoir tous les épisodes de cette série appréciée depuis plus de 20 ans par les adeptes de politique, visitez la chaîne YouTube de l'Assemblée nationale du Québec.

