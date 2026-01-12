Coup d'envoi de la 32e législature du Forum étudiant à l'Assemblée nationale du Québec

QUÉBEC, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Plus de 100 jeunes déferleront dans les couloirs de l'Assemblée nationale du Québec pour vivre une immersion parlementaire enrichissante à l'occasion de la 32e législature du Forum étudiant, du 12 au 16 janvier 2026.

Présidé par Mme Nathalie Roy, présidente de l'Assemblée nationale du Québec, cet événement incontournable, qui vise à démystifier les rouages de la démocratie, réunit des étudiantes et étudiants provenant de cégeps, collèges et centres d'études collégiales de 23 circonscriptions à travers le Québec.

« Chaque année, la tenue du Forum étudiant nous rappelle à quel point notre jeunesse est engagée, brillante et porteuse d'idées fortes. En prenant place à l'Assemblée nationale du Québec le temps d'une semaine, ces jeunes débattent, s'interrogent et découvrent ce qui était déjà en leur possession : tout le potentiel nécessaire pour devenir des figures de la vie politique de demain », a mentionné Mme Nathalie Roy.

En raison de travaux en cours au salon Bleu et au salon Rouge, les jeunes siègeront exceptionnellement à l'agora du pavillon d'accueil, un espace réaménagé pour leur offrir une expérience unique et tout autant dynamique. Les participants et participantes approfondiront le rôle de législateur lors des différentes séances en commissions parlementaires, en plus de se préparer aux traditionnels bilans de fin de travaux.

Afin de refléter pleinement le rythme effervescent du Parlement, 12 jeunes se prêteront au métier de journaliste et assureront une couverture des activités par l'entremise du journal numérique L'Écho de la colline. Ces jeunes auront également l'occasion de questionner les parlementaires en herbe lors de conférences et de mêlées de presse.

Pour cette édition du Forum étudiant, les parlementaires se pencheront sur un mandat d'initiative sur le transport et la mobilité durable et débattront des projets de loi suivants :

projet de loi n o 1 : Loi visant à limiter la spéculation immobilière et à garantir le droit au logement comme droit universel ;

: ; projet de loi n o 2 : Loi sur la bonification des redevances sur l'exploitation de l'eau à des fins commerciales et autres mesures écologiques ;

: ; projet de loi no 3 : Loi visant à optimiser le système d'éducation postsecondaire.

Les participantes et participants exploreront aussi le rôle de contrôleur grâce à l'ajout au programme de quatre interpellations :

Interpellation du ou de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Commission de la santé et des services sociaux





Commission de la santé et des services sociaux Interpellation du ou de la ministre des Finances

Commission des finances publiques





Commission des finances publiques Interpellation du ou de la ministre de la Sécurité publique

Commission des institutions





Commission des institutions Interpellation du ou de la ministre de la Culture, des Communications et de la Langue française

Commission de l'éducation et de la culture

Une fois de plus, la Fondation Jean-Charles-Bonenfant contribue étroitement à la tenue de cette simulation et à la remise de bourses aux personnes qui se seront démarquées.

Pour plus d'information, consultez le site Web Par ici la démocratie.

ANNEXE

Les circonscriptions électorales représentées lors de la 32e législature du Forum étudiant

Circonscription Établissement d'enseignement Beauharnois Cégep de Valleyfield Charlevoix-Côte-de-Beaupré Centre d'études collégiales en Charlevoix Chicoutimi Cégep de Chicoutimi Groulx Collège Lionel-Groulx Hochelaga-Maisonneuve Collège de Maisonneuve Jean-Lesage Cégep Limoilou Johnson Cégep de Drummondville Joliette Cégep de Lanaudière à Joliette Jonquière Cégep de Jonquière LaFontaine Cégep Marie-Victorin Laval-des-Rapides Collège Montmorency Laviolette-Saint-Maurice Cégep de Shawinigan Lévis Cégep de Lévis Lotbinière-Frontenac Cégep de Thetford Campus de Lotbinière Marquette Collège international Sainte-Anne Maurice-Richard Collège Ahuntsic Collège André-Grasset Mont-Royal-Outremont Collège Jean-de-Brébeuf Rimouski Cégep de Rimouski Roberval Cégep de Saint-Félicien Rouyn-Noranda-Témiscamingue Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, campus Rouyn-Noranda Saint-Jean Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu Sainte-Marie-Saint-Jacques Cégep du Vieux Montréal Taillon Cégep Édouard-Montpetit

