Mémoires de quartier - Un parcours piétonnier qui raconte l'histoire et l'héritage du quartier Hochelaga-Maisonneuve

MONTRÉAL, le 26 nov. 2024 /CNW/ - L'arrondissement a inauguré aujourd'hui son nouveau projet Mémoires de quartier, un circuit piétonnier mettant en valeur onze sites emblématiques qui ont façonné l'histoire et la culture des quartiers Hochelaga et Maisonneuve. Animé par l'Atelier d'histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, qui est également partenaire du projet, le circuit a été inauguré en présence de citoyens, de partenaires, d'Héritage Montréal et des membres du comité de pilotage du budget participatif Hochelaga-Maisonneuve, duquel ce projet est issu par un vote citoyen.ne.s.

Les onze sites sont présentés à travers des panneaux thématiques illustrant des événements historiques marquants. Le parcours offre aux résidents de MHM et aux visiteurs une opportunité de se reconnecter avec l'histoire de Montréal et de s'imprégner de l'héritage du secteur.

« L'histoire des quartiers Hochelaga et Maisonneuve est industrielle et ouvrière. Grâce à l'Atelier d'histoire et la précieuse participation des ciotyen.ne.s, ce parcours nous offre une vue touchante de notre passé, mettant de l'avant les bonheurs et les tragédies », a expliqué Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement.

Un circuit qui commence au premier bureau de poste d'Hochelaga

Situé au 3130, rue Sainte-Catherine Est, le bâtiment de style Beaux-Arts, inauguré en 1902, a été le premier bureau de poste d'Hochelaga. Les architectes avaient fait graver dans la pierre les lettre « PO » pour Post Office sous la corniche et le « H » pour Hochelaga au-dessus des fenêtres. Puis, direction vers le Laurier Palace, en face du Square Dézéry, où a eu lieu le tragique incendie qui a coûté la vie à 77 enfants en janvier 1927.

Le troisième arrêt se situe sur la rue Saint-Germain, aux Maisons Hudon. Ces résidences privées, construites par la Compagnie des moulins à coton Victor Hudon, accueillait principalement des journaliers, dont la majorité travaillait à la filature. Ces maisons ont appartenu à la Dominion Textile jusqu'en 1948 puis elles furent vendues à des particuliers. Ensuite, on se dirige vers l'École Baril sur la rue Adam. Construite en 1911 par la Commission scolaire d'Hochelaga parce que le quartier connaissait une augmentation considérable de la population. Elle fut démolie en 2015 pour faire place à une nouvelle école plus moderne et conviviale.

On retrouve le cinquième panneau à l'ancienne Biscuiterie Charbonneau, un édifice de trois étages de la rue Nicolet qui a servi de biscuiterie pendant plus de 60 ans. Construit en 1908, le bâtiment est agrandi et rebâti à plusieurs reprises, notamment après un grave incendie en 1948. Il regroupe aujourd'hui de petits ateliers de vêtements et d'accessoires.

Mi-parcours au Square Dézéry

Le parcours nous mène ensuite au Square Dézéry. Réclamé en 1903 par un groupe de citoyens qui a demandé à la Ville de Montréal l'établissement d'un premier espace vert dans le quartier, le square sera dessiné par Aristide Beaugrand-Champagne, le même architecte paysager qui a conçu le belvédère du Mont-Royal et son fameux chalet.

Le septième arrêt nous dirige vers la rue Orléans où était située la Station terminale de la Shawinigan water and power Company. Cette centrale, construite en 1903, assurait une livraison électrique de 50 kilovolts depuis la rivière Saint-Maurice, une première transmission d'aussi grande ampleur dans l'histoire du Québec. Elle sera en fonction jusqu'en 1950 pour ensuite servir d'entrepôt et devenir une coopérative d'habitation en 2005.

Le parcours nous dirige ensuite sur la rue Jeanne-D'Arc vers l'ancien site de l'American Can Company, un fabricant de boîtes de conserves qui s'y installe en 1900. Cette usine deviendra rapidement une des plus importantes usines de Maisonneuve.

Une finale au cœur de l'arrondissement

Un arrêt incontournable a lieu à l'ancien Hôtel de Ville de Maisonneuve qui est devenu aujourd'hui la magnifique bibliothèque Maisonneuve, puis à l'ancienne Caserne no 2 transformée en maison de la culture Maisonneuve. Le parcours se termine à la Place Gennevilliers-Laliberté où était situé l'ancien marché Maisonneuve, l'emblème de l'Ancienne Cité de Maisonneuve.

« L'Atelier est fier d'avoir participé à la conception du circuit de panneaux historiques Mémoires de quartier. En mettant au jour l'histoire de bâtiments, ces panneaux permettent de raconter le développement d'Hochelaga-Maisonneuve et de gens qui ont fait l'histoire de ce quartier », a expliqué Olivier Dufresne, directeur-historien, Atelier d'histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Pour le moment, il y a sept panneaux installés sur les onze. Les quatre seront installés au printemps prochain.

