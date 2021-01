Mémoires de députés souligne l'importance des femmes en politique

QUÉBEC, le 27 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la série Mémoires de députés, une programmation spéciale sur des femmes parlementaires est proposée sur le Canal de l'Assemblée nationale. Dès le 31 janvier 2021, ces entrevues, offertes en condensé et présentant 27 femmes invitées depuis le début de cette série, seront diffusées sur les ondes du Canal.

Depuis près de 60 ans, les femmes prennent leur place dans l'enceinte du Parlement. Venant de tous horizons, elles occupent une place essentielle au sein de notre démocratie et se dévouent au bien-être collectif par leurs compétences, leurs idées et leurs valeurs.

Les émissions de ces ex-parlementaires québécoises sont diffusées les dimanches et lundis à 20 h, et en rediffusion les samedis et dimanches à 8 h 30, sur le Canal de l'Assemblée nationale. Elles sont également accessibles dans le site Internet de l'Assemblée nationale à l'adresse www.assnat.qc.ca/memoires. Pour connaître la position de ce canal dans sa région, on peut communiquer avec son fournisseur de services de télédistribution.

Source et renseignements :

France Pelletier

Assemblée nationale du Québec

Téléphone : 418 643-1992, poste 70271

[email protected]



SOURCE Assemblée nationale du Québec

Liens connexes

http://www.assnat.qc.ca/