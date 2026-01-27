Mémoire prébudgétaire 2026 - Le MMFIM appelle Québec à faire du Budget 2026 un point de bascule pour mettre fin à l'itinérance à Montréal

MONTRÉAL, le 27 janv. 2026 /CNW/ - Face à une crise de l'itinérance structurelle, le Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal (MMFIM) exhorte le gouvernement du Québec à faire du Budget 2026 un véritable point de bascule. Dans son mémoire prébudgétaire intitulé De l'urgence à la solution - Investir pour mettre fin à l'itinérance à Montréal, le MMFIM appelle à un changement de trajectoire clair : passer d'une gestion de crise coûteuse et fragmentée à une stratégie intégrée, planifiée et fondée sur des données probantes.

Entre 2018 et 2022, l'itinérance a augmenté de 44 % au Québec, touchant notamment au moins 4 670 personnes à Montréal. Cette hausse exerce une pression sans précédent sur les refuges, les services de santé, les services d'urgence et le réseau communautaire, aujourd'hui à la limite de leur capacité. Pour le MMFIM, le maintien d'une approche fragmentée et à court terme entraîne des coûts humains et financiers croissants, sans toutefois réduire durablement l'itinérance.

« Le Budget 2026 doit marquer un changement de cap clair en matière d'itinérance, en misant sur des investissements structurants et prévisibles dans le logement et les services. Chaque dollar investi en amont réduit la pression sur les réseaux de la santé, les urgences et la sécurité publique, tout en générant des économies durables et ces choix auraient un impact concret et mesurable sur la vie de milliers de personnes. En donnant aux organismes les moyens d'agir à plus long terme, le gouvernement se donne la possibilité de transformer la crise persistante de l'itinérance en un projet de société fondé sur la dignité et sur la cohésion sociale », déclare Alexandre Lampron, directeur des affaires publiques du MMFIM.

Dans son mémoire, le Mouvement formule cinq recommandations clés :

Reconduire et bonifier le Plan d'action interministériel en itinérance, avec des cibles claires, un financement pluriannuel indexé et une gouvernance renforcée;

Intervenir en amont sur les causes de l'itinérance et assurer une réponse de proximité accessible 24/7;

Accélérer le développement de logements sociaux et abordables arrimés à des soins et à des services de suivi intégrés;

Mettre en place un système d'accès coordonné et de suivi fondé sur les données;

Renforcer durablement les capacités des organismes communautaires, notamment par la formation.

Bien que le Québec soit confronté à un important déficit, l'itinérance doit être abordée comme un enjeu transversal de santé publique et de cohésion sociale. Investir de manière préventive et structurante permettrait de renforcer l'efficacité de l'action gouvernementale. La poursuite d'une approche essentiellement réactive n'est donc pas responsable. Le Budget 2026 doit permettre de passer d'une logique de gestion de crise à une stratégie intégrée, fondée sur des données probantes et des résultats mesurables.

Consultez notre mémoire ici

SOURCE Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal

Contact : Alexandre Lampron, Directeur des affaires publiques, [email protected], 514 927-8092