Budget du Québec 2026-2027 - Transformer les gains du budget en solution durable à l'itinérance à Montréal

MONTRÉAL, le 19 mars 2026 /CNW/ - Le Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal (MMFIM) accueille favorablement plusieurs mesures du Budget du Québec 2026-2027, présenté hier, le 18 mars, qui apportent des réponses concrètes aux besoins urgents sur le terrain. Le Mouvement souligne toutefois que ces avancées doivent servir de point d'appui pour structurer, dès maintenant, une approche plus cohérente, intégrée et durable afin de mettre fin à l'itinérance à Montréal.

Dans un contexte budgétaire exigeant, le MMFIM considère essentielle l'enveloppe de 24,8 M$ consacrée, dès cette année, à l'accompagnement personnalisé, ainsi que l'offre d'hébergement d'urgence et de transition. Cet investissement permet de stabiliser des interventions cruciales et d'assurer une présence soutenue auprès des personnes les plus vulnérables. Il vient également pallier, de manière nécessaire, la non-reconduction d'un financement important du gouvernement fédéral, afin d'éviter des ruptures de services aux conséquences humaines et sociales majeures.

Le Mouvement salue aussi les choix en matière de prévention, qui constituent un levier stratégique pour réduire les entrées en itinérance. En effet, les 185,9 M$ sur trois ans destinés au renouvellement des unités du Programme de supplément au loyer (PSL) permettront de préserver l'accessibilité de milliers de ménages à un logement, évitant ainsi des basculements vers des situations de grande précarité. À cet effort s'ajoute l'enveloppe de 21,4 M$ sur trois ans visant la création de 1000 nouvelles unités du PSL.

Le MMFIM souligne enfin l'apport structurant du 27,0 M$ sur cinq ans, qui est consacré à la bonification du projet de prévention des expulsions au Tribunal administratif du logement (TAL). En intervenant en amont des situations critiques, cette initiative renforce la capacité d'agir avant la rupture et d'éviter des trajectoires d'itinérance évitables.

Vers une stratégie proactive

Le Mouvement rappelle toutefois que ces avancées doivent s'inscrire dans une vision plus large. Mettre fin à l'itinérance nécessite de passer d'une logique de gestion de crise à une stratégie proactive, en amont, centrée sur l'accès à un logement stable.

« Le budget pose des bases importantes. Ensemble, nous devons maintenant aller plus loin et structurer une réponse à la hauteur des besoins. Cela passe notamment par une accélération du développement de logements sociaux et communautaires, et par une meilleure intégration des services autour des personnes », souligne le directeur des affaires publiques au MMFIM, Alexandre Lampron.

Fidèle à sa mission, le MMFIM réaffirme sa volonté de travailler en collaboration avec le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et l'ensemble des partenaires du milieu pour transformer ces avancées en un véritable levier de changement.

À propos du MMFIM

Fondé en 2013, le MMFIM rassemble des acteurs communautaires, institutionnels et économiques autour d'une mission commune : mettre fin à l'itinérance à Montréal. Depuis 2015, les organismes membres du MMFIM ont logé plus de 4 730 personnes avec un taux de maintien élevé, démontrant l'efficacité de l'action coordonnée entre les secteurs public, communautaire et privé.

SOURCE Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal

Contact : Alexandre Lampron, Directeur des affaires publiques - MMFIM, [email protected], 514 927-8092