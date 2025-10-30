Le Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal dresse un bilan positif de la conférence nationale pour mettre fin à l'itinérance tenue à Montréal du 28 octobre au 30 octobre 2025

MONTRÉAL, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Le Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal (MMFIM) souligne avec fierté la clôture à Tio'ta:ke - Montréal de l'édition 2025 de la conférence annuelle pour mettre fin à l'itinérance organisée par l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance (ACMFI) avec une affluence record de plus 2300 personnes.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, madame Chantal Rouleau, a mentionné lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence CAEH25. « Mettre fin à l'itinérance, c'est un défi qui nous concerne tous. Cette conférence nationale est une occasion unique de partager des solutions, de tisser des liens entre les acteurs du changement et de renforcer notre volonté collective. Ensemble, nous pouvons transformer des idées en actions qui améliorent la vie de milliers de personnes. »

« Grâce à un financement important du Fonds signature métropole, administré par le Secrétariat à la région métropolitaine, le MMFIM, de concert avec les membres de son comité aviseur, a pu offrir une panoplie d'activités culturelles et artistiques réalisées par des artistes et aînés autochtones de diverses nations et reflétant notre identité locale aux personnes venues de tous les coins du Canada. Des bourses ont également été offertes à 36 personnes ayant un vécu expérientiel de l'itinérance afin qu'elles puissent prendre part à ce rassemblement visant à partager les meilleures pratiques. Des personnes en situation d'itinérance ont également pu déguster un délicieux repas et s'exprimer à travers la murale collective réalisée par le collectif MU. Nous sommes très fiers d'avoir pu contribuer à faire vivre cette expérience unique aux participants. Au nom du MMFIM, je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette édition du congrès annuel de l'ACMFI, chez nous, à Montréal. » a pour sa part souligné Michèle Chappaz, directrice générale du MMFIM.

À propos du MMFIM

Fondé en 2015, le MMFIM compte 35 membres communautaires et près d'une vingtaine de membres affaires et institutionnels qui mettent de l'avant des solutions concrètes à l'itinérance. Le MMFIM a été l'instigateur du premier dénombrement des personnes en situation d'itinérance à Montréal et s'emploie aujourd'hui à informer, former, mobiliser et rallier ses membres issus des milieux communautaires, d'affaires et institutionnels ainsi que l'ensemble des acteurs interpellés par les enjeux croissants de l'itinérance intéressés à participer au développement et à la mise en œuvre de solutions dans un esprit de collaboration et de concertation.

À propos de la Conférence nationale pour mettre fin à l'itinérance

La Conférence 2025 pour mettre fin à l'itinérance (ACMFI25) est le rassemblement annuel du mouvement canadien pour mettre fin à l'itinérance : un mouvement composé de communautés, d'organismes, de personnes qui interviennent en première ligne et en défense des droits ainsi que des personnes qui vivent ou qui ont vécu de l'itinérance, croyant que nous pouvons mettre fin à l'itinérance en passant à l'action. Présentée par l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance du 28 au 30 octobre 2025, cette conférence est un catalyseur de changement éprouvé. Les personnes participantes y puiseront de nouveaux outils, de nouvelles stratégies, des solutions tirées du terrain, une énergie renouvelée, des relations importantes et le sentiment profond d'une vocation partagée qui nourrit la transformation durable. Pour plus d'information, contactez [email protected].

