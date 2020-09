Un sondage de l'AMC auprès des médecins souligne également des préoccupations sur la disponibilité du vaccin contre la grippe et la capacité de l'administrer, car la demande excède l'offre

OTTAWA, ON, le 29 sept. 2020 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) s'inquiète des problèmes persistants qu'éprouvent les médecins en matière d'accès à l'équipement de protection individuelle (EPI) approprié à la suite d'un troisième sondage mené auprès de ses membres depuis le début de la pandémie.

Ce dernier sondage, mené à la fin de l'été, indique que même si des améliorations ont été apportées sur les plans de l'approvisionnement et de la distribution de l'EPI, 54 % médecins continuent à éprouver des difficultés quand ils veulent s'en procurer.

« Il y a toujours des éclosions partout au pays et, avec la résurgence de la COVID-19, il est impératif que les gouvernements fassent en sorte que nos travailleurs de première ligne soient protégés, non seulement en milieu hospitalier, mais aussi dans les établissements communautaires, qui sont la première ligne de défense contre la pandémie », explique la Dre Ann Collins, présidente de l'AMC.

Défis à l'horizon

Les médecins ont exprimé d'autres préoccupations au sujet de la disponibilité de l'EPI et des retards de livraison. En effet, 68 % des répondants craignent que les fournisseurs n'aient pas de stocks suffisants, 62 % s'attendent à ce que les commandes soient livrées en retard et plus de 50 % craignent que la demande mondiale nuise à la capacité du Canada de garantir un approvisionnement suffisant en EPI.

Répercussions de la prochaine saison grippale

Plus de 86 % des médecins qui ont répondu au sondage craignent que la saison grippale exerce une pression additionnelle sur le système de santé. 85 % des médecins qui administrent le vaccin antigrippal à leur cabinet ont dit que le système requiert une capacité supplémentaire pour répondre à la demande accrue cette année, 50 % disant qu'ils ne pourront pas avoir suffisamment de doses pour répondre à la demande.

« La vaccination antigrippale est plus importante que jamais cette année. Nous devons éviter une éventuelle double épidémie de grippe et de COVID-19, car cela peut être dévastateur pour les patients et notre capacité à fournir des soins continus, a ajouté la Dre Collins. Il faut un financement et des ressources additionnels pour la santé publique afin de soutenir une vaccination générale. »

Le sondage a été mené du 19 au 24 août 2020 par l'AMC et 1 459 médecins membres y ont répondu.

À propos de l'AMC

Depuis 1867, l'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale au Canada. Nous travaillons avec des médecins en exercice, des médecins résidents et des étudiants en médecine sur des questions importantes pour la profession et la santé de la population canadienne. Nous préconisons des politiques et des programmes qui entraînent des changements significatifs pour les médecins et leurs patients.

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements: ou organiser une entrevue : Relations médiatiques, 613 807-0457, [email protected]