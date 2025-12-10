Melissa Munn reçoit le Prix Ed McIsaac pour la promotion des droits de la personne dans le système correctionnel en 2025

OTTAWA, ON, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Dr Ivan Zinger, enquêteur correctionnel du Canada, a annoncé que Dr Melissa Munn est la récipiendaire 2025 du Prix Ed McIsaac pour la promotion des droits de la personne dans le système correctionnel, reconnaissant son engagement indéfectible pendant près de quatre décennies à faire progresser les droits de la personne et la pratique correctionnelle au Canada.

Le Dr Munn est un universitaire-activiste pionnier dont le travail s'est concentré sur le soutien aux personnes incarcérées et anciennement incarcérées. Ses contributions englobent le soutien direct, le plaidoyer politique et l'innovation académique. Commençant son parcours à l'âge de 18 ans, elle a travaillé avec de nombreux groupes abolitionnistes et de justice réparatrice, soutenu des audiences de libération conditionnelle et organisé des initiatives qui amplifient les voix des prisonniers.

Sa thèse de doctorat novatrice portait sur les expériences de réintégration des prisonniers de longue durée, mettant l'accent sur le succès plutôt que sur la récidive. Elle a coécrit On the Outside : De l'incarcération prolongée à la liberté durable et a créé le largement diffusé Sortir. Le livret Staying Out, maintenant dans sa quatrième édition anglaise et sa deuxième édition française, a atteint plus de 4 500 prisonniers et libérés conditionnels à travers le Canada.

L'engagement de Melissa s'étend à soutenir les efforts des autres pour développer des initiatives centrées sur les prisonniers comme l'Initiative Breakaway, un programme de désaffiliation des gangs dirigé par des pairs créé par Rick Sauvé. Elle a également fondé et alimente http://www.penalpress.com, une archive numérique en libre accès de bulletins d'information produits par des prisonniers, et a joué un rôle clé dans le Journal of Prisoners on Prisons, le seul journal évalué par des pairs au monde consacré à l'écriture des prisonniers.

Ses projets récents incluent des expositions interactives mettant en valeur l'art et la poésie des prisonniers, ainsi que son travail avec le Collectif commémoratif de la Prison pour femmes pour soutenir les femmes anciennement incarcérées dans la création d'un jardin commémoratif et d'une installation artistique à Kingston, Ontario.

Au-delà des corrections, le Dr Munn a contribué aux droits des Autochtones, aux initiatives de lutte contre la pauvreté et à la défense des droits des travailleurs, et a été reconnu par les communautés autochtones pour son soutien et son alliance.

Melissa Munn incarne l'esprit du prix Ed McIsaac par ses efforts inlassables pour promouvoir la dignité, l'inclusion et la justice pour les populations marginalisées. Son travail continue de façonner la pratique correctionnelle et le discours sur les droits humains au Canada.

Pour en savoir plus sur le Prix Ed McIsaac des droits de la personne en milieu correctionnel, y compris le processus de nomination, veuillez visiter notre site Web à : https://oci-bec.gc.ca/fr/content/prix-ed-mcisaac-pour-promotion-droits-personne-dans-systeme-correctionnel.

