Avis aux médias - L'enquêteur correctionnel tiendra demain une conférence de presse pour dénoncer l'entreposage des patients ayant des besoins urgents en matière de santé mentale dans les établissements correctionnels fédéraux

OTTAWA, ON, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Le 30 octobre, le rapport annuel du Bureau de l'enquêteur correctionnel a été déposé devant le Parlement. En raison du report du budget fédéral le 4 novembre et de la période de black-out des communications associée, demain, l'enquêteur correctionnel du Canada, M. Ivan Zinger, tiendra sa dernière conférence de presse en tant qu'enquêteur correctionnel pour aborder la question de l'accès aux soins de santé mentale et de leur qualité dans les établissements correctionnels fédéraux, en s'appuyant sur les résultats de six enquêtes nationales présentées dans son rapport annuel 2024-2025.

Les dernières conclusions du Bureau constituent une critique cinglante de la capacité du Service correctionnel du Canada (SCC) à répondre aux besoins en matière de santé mentale des personnes incarcérées dans les établissements fédéraux. Le rapport préconise la reconversion des centres régionaux de traitement (CRT) en établissements de soins de santé mentale intermédiaires, invoquant leur capacité extrêmement limitée à fournir des soins aigus appropriés. Il recommande en outre le transfert des personnes ayant des besoins psychiatriques complexes vers des établissements externes spécialisés, soulignant que les pratiques actuelles violent les droits de la personne et les normes internationales. Le rapport attire également l'attention sur un projet d'infrastructure de 1,3 milliard de dollars proposé pour le SCC, une initiative que l'enquêteur correctionnel considère comme une mauvaise allocation des ressources, soulignant que les partenariats provinciaux constituent une solution plus durable et plus efficace. Les enquêtes ont également révélé des lacunes critiques dans le dépistage des déficits cognitifs, les soins tenant compte des traumatismes - en particulier pour les femmes incarcérées et les peuples autochtones - et la continuité des soins de santé mentale, soulignant la nécessité d'une réforme systémique et d'une collaboration nettement améliorée avec les autorités sanitaires provinciales.

