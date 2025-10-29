Avis aux médias - Le Rapport annuel du Bureau de l'enquêteur correctionnel 2024-2025 sera déposé demain devant le Parlement, et l'enquêteur correctionnel tiendra une conférence de presse le 12 novembre

OTTAWA, ON, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Demain, le Rapport annuel du Bureau de l'enquêteur correctionnel 2024-2025 sera déposé devant le Parlement. En raison de la période de black-out des communications lors de la présentation du budget fédéral, l'enquêteur correctionnel (EC), M. Ivan Zinger, tiendra sa dernière conférence de presse en tant qu'EC le mercredi 12 novembre 2025. Il abordera la question de la qualité et de l'accessibilité des soins de santé mentale dans les établissements correctionnels fédéraux, en s'appuyant sur les résultats de six enquêtes nationales.

Amphithéâtre national de la presse

Salle 325 (édifice Wellington),

180, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

Mercredi 12 novembre 2025

10 h HNE

Après le mot d'ouverture de l'enquêteur correctionnel, M. Ivan Zinger répondra aux questions des médias.

Remarque : La participation à la séance de questions-réponses de cet événement se fait en personne ou via Zoom et est réservée aux membres accrédités de la tribune de la presse. Les médias qui ne sont pas membres de la tribune de la presse peuvent contacter [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

