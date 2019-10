Mêlez-vous de vos données! Du 2 au 8 novembre à la Grande Bibliothèque, une semaine d'activités grand public pour apprendre à mieux protéger ses données personnelles sur le Web

MONTRÉAL, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Du 2 au 8 novembre, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) présentera Le rendez-vous numérique 2019. Moment fort de la programmation annuelle de la Grande Bibliothèque, la première édition de cette semaine d'activités grand public gratuites se déploiera sur le thème Mêlez-vous de vos données!. Dans le contexte où la sécurité numérique préoccupe de plus en plus de gens, les activités permettront notamment aux participants d'apprendre à mieux protéger leurs données personnelles sur Internet.

« Plus grande institution culturelle du Québec, BAnQ a à cœur de soutenir le développement des compétences numériques de la population québécoise dans son ensemble. Comme c'est un lieu naturel de formation et d'apprentissage numérique, il allait de soi que la Grande Bibliothèque offre ce nouveau Rendez-vous numérique annuel dont la riche programmation répondra à des besoins comme à des questionnements très actuels du grand public, particulièrement à ceux des aînés et des parents », a indiqué Jean-Louis Roy, président-directeur général de BAnQ.

Au programme, des invités de renom qui proposeront causeries et conférence, ciné-débat, cliniques de paramétrage et plus encore! La réalisation de certaines activités est rendue possible grâce à la Fondation de BAnQ et au soutien de ses généreux donateurs.

Causeries et conférence

Le samedi 2 novembre de 10 h 30 à 11 h 30

Les jeunes, le partage des données et la sécurité

Par Catalina Briceño, coauteure du livre Parents dans un monde d'écrans et professeure invitée à l'École des médias de l'UQAM.

Le mercredi 6 novembre de 14 h à 15 h

Mon cellulaire : ami ou ennemi?

Par Pascal Forget, journaliste technologique.

En collaboration avec Bel Âge.

Le mercredi 6 novembre de 15 h à 16 h

Services financiers en ligne : comment mieux me protéger?

Animation : Sophie Stival, journaliste financière.

Expert invité: Michel Gariépy, analyste, Service de l'éducation financière, Autorité des marchés financiers.

En collaboration avec Bel Âge.

Le vendredi 8 novembre de 19 h à 20 h 30

Les maisons connectées

Par Bruno Guglielminetti, porte-parole du CEFRIO et consultant en communication numérique.

Des ateliers pour s'y retrouver

Sécuriser ses données, ce n'est pas sorcier! D'autant plus que chacun pourra bénéficier des conseils d'Anne-Sophie Letellier, codirectrice des communications chez Crypto-Québec et coordonnatrice de l'École de sécurité numérique, et de Mélisande Séguin, formatrice en sécurité numérique à l'École de sécurité numérique. Chaque présentation sera suivie d'une période de questions et de paramétrage des appareils des participants.

Le samedi 2 novembre de 13 h à 15 h

La gestion de mots de passe : comment s'y retrouver

Le samedi 2 novembre de 15 h à 17 h

Des façons simples de renforcer son mot de passe

Le dimanche 3 novembre de 14 h à 16 h

La navigation sur Internet : les bonnes habitudes à adopter

Ciné-débat, pourquoi pas?

Le jeudi 7 novembre de 19 h à 21 h

Ciné-débat HAK_MTL

Avec Alexandre Sheldon, réalisateur de HAK_MTL

Projection du documentaire HAK_MTL (Québec, Les Productions du Rapide-Blanc, 2019, 68 min.). Ce film, qui donne la parole aux pirates informatiques d'ici, explore la contribution de Montréal à la lutte globale pour la vie privée sur Internet. Une discussion en présence du réalisateur suivra le visionnement.

Un kiosque sur BAnQ numérique

Le dimanche 3 novembre de 14 h à 17 h

Le mardi 5 et le mercredi 6 novembre de 13 h à 20 h

BAnQ offre de plus en plus de services numériques. On pourra découvrir les livres, revues, journaux, images, musiques, films et documents d'archives auxquels il est possible d'accéder en ligne partout, en tout temps. On pourra aussi profiter de l'occasion pour poser ses questions aux bibliothécaires qui accueilleront les visiteurs sur place.

Les jeunes ne seront pas en reste!

Le samedi 2 novembre de 10 h 30 à 11 h 30

L'Heure du conte numérique (3 à 5 ans)

Le samedi 2 et le dimanche 3 novembre de 10 h à 18 h

La sécurité est un jeu d'enfant (8 à 13 ans)

Sais-tu comment protéger tes données personnelles sur Internet? Es-tu à l'abri de virus et de fausses informations? Pendant deux jours, tu trouveras à l'Espace Jeunes des jeux excitants pour tester tes connaissances.

Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble trois institutions vouées à l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois.

La Bibliothèque nationale acquiert, traite et conserve l'ensemble de l'édition québécoise, tout en assurant la mise en valeur des collections patrimoniales qu'elle a constituées auprès du plus grand nombre.

Les Archives nationales assurent la conservation d'archives publiques et privées et en facilitent l'accès à travers 10 centres répartis sur tout le territoire québécois, en plus d'encadrer les organismes publics dans la gestion de leurs documents.

La Grande Bibliothèque, située au cœur de la métropole, est un lieu de rendez-vous culturel permettant un accès libre et gratuit à la plus grande collection de livres et de documents en français en Amérique. En tant que bibliothèque publique de tous les Québécois, elle propose également de nombreuses ressources numériques.

BAnQ participe activement au rayonnement de la culture québécoise dans l'univers numérique. En 2018-2019, son portail a attiré un total de 7 millions de visites et a généré plus de 1,5 million de prêts numériques ainsi que 18,4 millions de consultations de documents numériques.

