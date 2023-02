MONTRÉAL, le 13 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Aéro Montréal, est heureuse d'annoncer la nomination de Mélanie Lussier comme Présidente-Directrice générale d'Aéro Montréal à compter du 13 mars prochain. Suzanne M. Benoît qui occupe actuellement le poste de Présidente d'Aéro Montréal et qui a joué un rôle de leadership important depuis la création de la grappe industrielle, a annoncé qu'elle prenait sa retraite à compter du 10 mars prochain.

« Avec son expérience au sein d'entreprises du secteur aéronautique, son vaste réseau ainsi que sa connaissance intrinsèque du fonctionnement de grappes industrielles, Mélanie Lussier est la personne toute désignée pour prendre le leadership d'Aéro Montréal. Le conseil d'administration est confiant qu'avec son plan stratégique, Aéro Montréal poursuivra sur sa lancée grâce au leadership de Madame Lussier, » a mentionné Steeve Lavoie, président du conseil d'administration d'Aéro Montréal et président de Bell Textron Canada à Mirabel. « Je tiens à remercier chaleureusement Suzanne Benoît pour son dévouement, sa persévérance et son enthousiasme au cours des 16 dernières années. Elle aura marqué l'industrie aérospatiale du Québec et aura contribué au développement et au rayonnement de notre industrie, » a ajouté Monsieur Lavoie.

« Maintenant qu'une relève compétente a été identifiée, il est temps pour moi de passer le flambeau. Je quitterai Aéro Montréal avec le sentiment du devoir accompli. Notre grappe industrielle est reconnue comme un modèle et a créé de la valeur non seulement pour les entreprises du secteur mais pour tout le Québec, » a mentionné Madame Benoît.

Lors de l'Assemblée générale d'Aéro Montréal au printemps prochain, les membres de la grappe, ainsi que ses nombreux partenaires, auront l'occasion de rendre hommage à Madame Benoît pour sa grande contribution au succès d'Aéro Montréal.

À propos d'Aéro Montréal

Mis sur pied en 2006, Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Aéro Montréal a pour mission de rassembler tous les acteurs du secteur autour d'objectifs communs et d'actions concertées en vue d'en augmenter la cohésion et aux fins d'optimiser la compétitivité, la croissance et le rayonnement de la grappe aérospatiale, afin qu'elle demeure une source de création de richesse encore plus importante pour Montréal, le Québec et le Canada. Au fil des années, le plan d'action stratégique d'Aéro Montréal a prévu la mise en marche de plusieurs chantiers, soit celui de la chaîne d'approvisionnement, de la relève et de la main d'œuvre, de l'innovation, de l'image, visibilité et rayonnement, de la défense et de la sécurité nationale ainsi que de la commercialisation et du développement.

