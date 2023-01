XUZHOU, Chine, 28 janvier 2023 /CNW/ -- Mélange d'aventure de science-fiction et d'innovation de l'industrie lourde, une flotte phare de machines personnalisées de XCMG Machinery (« XCMG », SHE:000425) se distingue dans la superproduction chinoise « The Wandering Earth II » dirigée par Frant Gwo, qui est à l'affiche dans les cinémas depuis le jour du Nouvel An chinois et qui sera lancée notamment en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie et en Nouvelle-Zélande dès aujourd'hui.

De l'« ascenseur spatial » qui survole la Terre et le ciel à l'excitant « combat aérien », l'équipement de XCMG voyage de l'arrière-scène à la scène dans l'antépisode jusqu'à « The Wandering Earth » de 2019, qui est devenu l'un des films en version non anglaise les plus brutaux jamais réalisés. Tirant parti de sa gamme complète de produits et de ses solutions de levage, de terrassement, de travaux routiers, aériens, d'assainissement, de sécurité et de sauvetage d'urgence, XCMG a fourni un large éventail de machines opérationnelles transformables pour le gouvernement uni de la Terre dans le film.

« En tant que première entreprise de design industriel de la Chine, nous avons élaboré plusieurs propositions de produits dans les deux jours après avoir obtenu le mandat et nous avons choisi la meilleure solution avec les directeurs. Comme vous le verrez dans le film, nous avons obtenu des résultats idéaux. Ces machines éblouissantes du futur n'étaient pas seulement destinées au cinéma, elles s'inspiraient de nos produits réels qui innovent chaque jour », a déclaré Zhang Han, le concepteur industriel de XCMG.

XCMG a fourni 61 unités d'équipement de 42 modèles, plus de 400 ensembles de pièces de rechange et d'accessoires d'atelier et 61 ensembles de modèles 3D au cours de la production de films (planification, peinture, équipement, personnel, logistique, l'exécution sur place, et plus encore). Au total, 319 employés de XCMG ont travaillé sur le projet.

L'une des pièces d'équipement les plus convoitées du film est la pelle-araignée ET120, également connue sous le nom de « mante d'acier ». Conçue pour le sauvetage d'urgence en topographie complexe et sur des sites sinistrés, l'ET120 peut « marcher » dans les plateaux montagneux, les bois, les ravins, les marécages et les montagnes comme si elle était sur la terre ferme. Elle est équipée pour installer divers outils servant à effectuer différentes tâches comme l'excavation, le levage, l'exploitation forestière, l'extinction d'incendie, l'écrasage, la préhension et le forage à des altitudes allant jusqu'à 4 500 mètres et à des températures de -40 degrés Celsius.

En outre, le film présente des douzaines de technologies innovantes que XCMG a développées pour des applications dans des conditions extrêmes, et plus d'un tiers de l'équipement du film utilise des modèles de véhicule à énergie nouvelle sans pilote, dont le véhicule à guidage automatique.

« La "mante d'acier" dans le film est le "transformateur" dans la vraie vie et, comme vous le verrez dans le film, XCMG amène la science-fiction à la réalité grâce aux merveilles de notre ingénierie industrielle. Je suis donc très fier de ce que nous avons créé », a affirmé Frant Gwo.

De l'introduction de technologies de produits conçues à l'étranger à la maîtrise de technologies de base d'importance capitale, XCMG a établi la R-D la plus avancée grâce à une collaboration mondiale pour devenir l'un des trois plus grands fabricants d'équipement de construction au monde.

