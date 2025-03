Le principal sujet abordé lors du MWC 2025 était l'intelligence artificielle. L'IA est devenue le point fort du MWC de cette année à bien des égards, notamment l'intégration poussée de l'IA dans le matériel, les semi-conducteurs et les communications mobiles, les applications de l'IA dans les terminaux et le passage de l'innovation technologique à l'innovation industrielle et à l'innovation écologique.

Meizu revient sur le marché mondial avec « trois premières en Chine »

Lors du salon, les séries Mblu22 et Note22 de la matrice des nouveaux produits de Meizu à l'étranger ont été présentées pour la première fois. Ces versions étrangères de téléphones intelligents, qui utilisent également le système Flyme, devraient sortir en avril de cette année et être vendues dans la région Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie centrale, en Europe et dans d'autres pays et régions. Les célèbres Meizu 21, Meizu 21 PRO, Lucky 08 et d'autres séries de produits ont également été présentés dans la zone d'exposition.

Chef de file du secteur dans tout ce qui touche à l'IA, Flyme est le premier du secteur à accéder aux capacités d'IA de DeepSeek

Le mois dernier, Flyme AIOS a officiellement achevé l'intégration du grand modèle DeepSeek-R1, et les séries Meizu 21 et Lucky 08 ont été les premières à être prises en charge. Les lunettes intelligentes StarV et d'autres produits de l'écosystème d'IA ont également été pris en charge les uns après les autres.

PANDAER, la marque de technologie branchée de Meizu, a également présenté une variété de produits tendance lors de l'exposition. La conception des produits, qui associe la technologie à la propriété intellectuelle, a été saluée par de nombreuses personnes à l'étranger.

StarV Air2 est le produit le plus vendu au premier trimestre après son lancement

Les lunettes intelligentes StarV Air2 ont été les produits technologiques les plus remarqués sur le site en raison de leurs fonctions d'interprétation simultanée, de transcription simultanée et de téléprompteur, ce qui a incité les utilisateurs sur place à les essayer. À l'heure actuelle, les produits de la série StarV ont atteint le premier échelon des lunettes intelligentes dans le monde. Les lunettes intelligentes StarV Air2 ont atteint une part de marché de 41,5 % au cours du premier trimestre suivant leur lancement, se classant au premier rang des ventes.

Les produits de la série StarV ont été présentés sur les kiosques de China Mobile et China Unicom, en tant que modèles de lunettes intelligentes dotées d'une intelligence artificielle et lancées en coopération avec China Mobile et China Unicom.

Flyme Auto domine la conquête de nouveaux consommateurs et collabore avec Geely pour s'implanter à l'étranger

Flyme Auto est actuellement le système d'exploitation pour habitacles intelligents le plus fluide et à la croissance la plus rapide. Il s'est classé premier par son nombre de nouveaux utilisateurs pendant quatre mois consécutifs. En janvier 2025, plus de 132 000 modèles de voitures compatibles avec Flyme Auto ont été vendus en un seul mois, ce qui le place au premier rang. À l'heure actuelle, 22 modèles de voitures de Geely, LYNK & CO, Galaxy et d'autres marques ont accès à Flyme Auto. C'est l'un des systèmes d'exploitation d'habitacle intelligent qui prend en charge le plus grand nombre de modèles de voitures sur le marché, et il est au service de plus de 500 000 propriétaires de voitures dans le monde entier en leur apportant une nouvelle expérience intelligente à plusieurs terminaux.

Le passage de l'innovation technologique à l'innovation de l'écosystème d'IA, et la connexion transparente de l'IA à plusieurs terminaux et de l'IA à scénario complet sont les réalisations présentées par Meizu lors de ce MWC. Après avoir découvert les produits de l'écosystème de l'IA de Meizu, les médias et le public sur place ont souvent fait l'éloge de l'expérience intégrée de l'écosystème de l'IA de Meizu.

La stratégie de mondialisation de Meizu s'est accélérée grâce à l'IA qui renforce sa compétitivité au niveau mondial

Depuis son lancement en 2024, la stratégie de mondialisation de Meizu a fait des progrès considérables. Meizu s'est associé à Geely pour organiser des événements de lancement en Indonésie, au Sri Lanka, à Jakarta, aux Philippines et dans d'autres pays et régions. Les produits technologiques de Meizu ont été vendus dans plus de 30 pays et régions d'Asie-Pacifique, d'Amérique latine, du Moyen-Orient, d'Asie centrale et d'Europe, et les voitures équipées de Flyme Auto ont été exportées vers le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est, l'Asie-Pacifique et d'autres régions. L'écosystème de Meizu à l'étranger, qui intègre véritablement les personnes, les voitures et les maisons, a pris une certaine ampleur.

La mondialisation et l'intégration de l'IA sont les stratégies fondamentales de Meizu. En 2025, Meizu commencera à accélérer son expansion sur les marchés étrangers, augmentera ses investissements sur ces marchés et lancera davantage de produits et de services répondant aux besoins des consommateurs locaux afin d'améliorer sa compétitivité mondiale. Dans le même temps, grâce à Flyme AIOS, Meizu construira un écosystème mondial de technologies de déplacement intelligent basé sur les trois domaines clés que sont les téléphones intelligents, les lunettes intelligentes et les scénarios de voitures intelligentes.

Meizu est la marque de téléphones intelligents de DreamSmart Group, qui propose des écoproduits d'IA dans trois domaines de produits, à savoir les téléphones intelligents, les lunettes intelligentes et les voitures intelligentes. Grâce à son expertise technologique approfondie dans de nombreux secteurs, DreamSmart est reconnu comme un chef de file en matière d'écosystèmes intelligents.

Lors du MWC 2025, Meizu a présenté au monde entier les dernières réalisations de la Chine en matière de science et de technologie, ce qui a attiré l'attention des utilisateurs et des médias étrangers qui lui ont témoigné un grand intérêt. À l'avenir, Meizu continuera à poursuivre l'innovation technologique pour fournir aux consommateurs du monde entier des produits toujours plus exceptionnels.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2631883/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2631884/image_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2631885/image_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2631886/image_4.jpg

SOURCE Meizu

PERSONNE-RESSOURCE : Krystal Wei, [email protected]

× Modal title