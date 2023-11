NEW YORK, 24 novembre 2023 /CNW/ - Le Vendredi fou est la période la plus intéressante de l'année pour améliorer vos outils de création que ce soit pour vous, vos proches ou votre studio professionnel. Bien que la date officielle du Vendredi fou soit fixée au 24 novembre, Huion commence les célébrations plus tôt.

BF1 BF2

Pour ceux qui connaissent bien l'industrie des appareils d'encre numérique, Huion n'a pas besoin de présentation. Reconnue pour son innovation et sa qualité, Huion offre une gamme de tablettes exceptionnelles pour les artistes numériques et les concepteurs graphiques, et ce Vendredi fou ne fait pas exception. La boutique en ligne officielle de Huion lance sa vente du Vendredi fou offrant des économies pouvant aller jusqu'à 43 %, qui a commencé le 15 novembre 2023 et se poursuivra jusqu'au 30 novembre 2023.

Faits saillants de la vente :

Profitez de rabais allant jusqu'à 43 % sur une vaste gamme de produits.

Obtenez des cadeaux exclusifs lorsque vous achetez des ordinateurs à stylet de premier plan et choisissez des écrans graphiques à stylet.

Profitez d'une séance de magasinage prolongée pour votre commodité.

À 339 $, le Kamvas Pro 13 ( 2.5K ) est maintenant encore plus accessible pour les étudiants en art.

) est maintenant encore plus accessible pour les étudiants en art. Le très réputé Kamvas Pro 16 ( 2.5K ) est offert au prix de 509 $.

) est offert au prix de 509 $. Faites passer votre créativité au niveau supérieur grâce au Kamvas Pro 24 ( 4K ) et économisez 180 $.

) et économisez 180 $. Pour la toute première fois, Huion offre un rabais substantiel de 200 $ sur les ordinateurs à stylet Kamvas Studio 16 et Kamvas Studio 24.

Etc...

Si vous entreprenez un parcours créatif et que vous êtes soucieux de votre budget, ne passez pas à côté des tablettes graphiques abordables et de grande qualité de Huion. Vous pouvez choisir entre la Huion Note, la Inspiroy Giano, la Inspiroy Dial 2 et la Inspiroy H950P, qui offrent toutes une valeur élevée. De plus, n'oubliez pas le modèle Inspiroy H580X, à seulement 39,99 $ lors de cette vente.

Pour en savoir plus sur la vente du Vendredi fou 2023 de Huion, visitez notre boutique en ligne officielle à store.huion.com. Suivez-nous sur les médias sociaux @huiontablet.

À propos de Huion

Huion est une marque mondialement reconnue qui se spécialise dans les tablettes numériques à stylet et les solutions d'encre numérique. Portée par sa mission de rendre l'art accessible à tous, Huion est déterminée à offrir aux artistes et aux créateurs les moyens d'agir au moyen d'outils novateurs et de grande qualité à des prix abordables, afin d'inspirer la créativité et d'améliorer l'expérience artistique numérique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2281177/BF1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2281176/BF2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1584078/LOGO_Logo.jpg

SOURCE Huion

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]