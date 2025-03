LOS ANGELES, le 1er mars 2025 /CNW/ -- Huion, connu comme un chef de file mondial dans la création de tablettes, d'écrans et d'accessoires de dessin numérique de haute qualité, a célébré son 14e anniversaire le 12 mars. Pour commémorer cette journée, Huion organisera une série d'événements, y compris des concours de dessin, des cadeaux et des offres incroyables sur ses sites Web officiels et ses plateformes de médias sociaux pour partager son enthousiasme.

Huion célèbre son 14e anniversaire. La famille de produits de troisième génération d’Huion.

Au cours des quatorze dernières années, Huion a continuellement repoussé les limites de la technologie, évoluant pour répondre aux besoins de la communauté de l'art numérique. Le lancement des écrans à stylet de la série 3 de Kamvas a marqué une mise à niveau importante de la gamme de produits de la marque. Grâce à des progrès en matière d'expérience d'écriture semblable au papier et de précision des couleurs, la série de produits de troisième génération relève la barre sur le plan des possibilités créatives.

La famille de produits de troisième génération, qui comprend Kamvas Pro 27, Kamvas Pro 19, Kamvas 16 (troisième génération) et Kamvas 13 (troisième génération), offre une gamme d'options et une solution créative numérique à guichet unique pour les artistes à différents niveaux, des débutants aux professionnels.

Activités passionnantes que vous ne voudrez pas manquer

L'une des plus grandes compétitions de dessin de l'industrie, le concours de dessin « Amazing Creatures » offre aux artistes une plateforme pour mettre en valeur leurs compétences et leurs améliorations tout en partageant des conseils et des astuces avec les autres. Pour motiver les participants, le Kamvas Pro 27, d'une valeur de 1 999 $, a été désigné comme le meilleur prix.

De plus, vous pouvez visiter le site Web officiel et tourner la roue pour courir la chance de gagner des prix comme un Kamvas 16 (troisième génération), un Kamvas 13 (troisième génération), un Kamvas Slate 10, un Inspiroy Frego M et des bons de réduction de 50 %!

Devenir un membre actif de la communauté d'Huion est une autre excellente façon de gagner un Kamvas Pro 27, car il y aura un tirage au sort au sein de la communauté. Qui sait? Vous pourriez gagner ce produit très convoité!

Pour ceux qui trouvent difficile le thème du concours « Amazing Creatures », un concours de dessin d'images de marque aura lieu uniquement en mars. Les prix comprennent un Kamvas 16 (troisième génération). Vous aurez de meilleures chances de gagner!

Enfin, le site de Huion aux États-Unis offre des rabais allant jusqu'à 43 % sur certains produits (les rabais peuvent varier selon le pays/la région) tout au long du mois. C'est le moment idéal pour mettre à niveau vos outils créatifs!

https://www.huion.com/subject/huion-14th-anniversary.html

Huion continuera de mettre l'accent sur la technologie, en demeurant une marque fiable qui offre à la fois qualité et rentabilité, et qui a la confiance des artistes du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2630504/Huion_Turns_14_Building_Tomorrow_with_Generations_of_Innovation.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2630505/Huion_Turns_14_Building_Tomorrow_with_Generations_of_Innovation.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1584078/5191587/LOGO_Logo.jpg

SOURCE Huion

PERSONNE-RESSOURCE : Mia Lee, [email protected]