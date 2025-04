LOS ANGELES, 21 avril 2025 /CNW/ - En tant que chef de file mondial des appareils et des solutions de dessin numérique, Huion annonce aujourd'hui les modèles Kamvas Slate 11 et Kamvas Slate 13, les nouveaux membres de la famille de la tablette Kamvas Slate 10 pour Android. Cette annonce démontre l'engagement de Huion à explorer de nouveaux horizons et à élargir sa gamme de produits.

Aperçu des faits saillants

Les modèles Kamvas Slate 11 et Kamvas Slate 13 sont destinés aux artistes et aux preneurs de notes qui exigent un équipement créatif autonome favorisant une grande précision et un niveau élevé de divertissement, et qui est facilement transportable.

Pour les plus grands amateurs de toile, le Kamvas Slate 13 est doté d'un écran QHD 4:3 (2 176 x 1 600) de 12,7 po, offrant plus d'espace pour le dessin. Si vous préférez une grande portabilité, le Kamvas Slate 11 est doté d'un écran FHD+ de 10,95 po (1 920 x 1 200), ce qui le rend facile à transporter pour une utilisation lors de vos déplacements.

Avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un écran anti-éblouissement à gravure nano, vous profitez d'une expérience visuelle conviviale et fluide, que ce soit pour regarder des séries en rafale ou jouer à des jeux vidéo.

Les deux tablettes sont équipées d'un stylet H, offrant une sensation de confort à la main. Il permet aux utilisateurs de passer d'une fonction à l'autre à l'aide de la touche rapide et offre 4 096 niveaux de pression de stylet et une reconnaissance d'inclinaison de 60 degrés.

En ce qui concerne les performances, les modèles Kamvas 11 et Kamvas 13 sont alimentés par le MediaTek Helio G99, un processeur 8 cœurs, et une capacité de stockage de 128 Go (pour le Kamvas Slate 11) ou 256 Go (pour Kamvas Slate 13), extensible jusqu'à 1 To. Cela garantit qu'il n'y a pas de décalage, même lorsque vous travaillez avec plusieurs couches et dans le cadre de plusieurs projets.

Les modèles Kamvas Slate 11 et Kamvas Slate 13 sont compatibles avec Android 14 et équipés d'applications préchargées, ce qui signifie que vous pouvez les utiliser directement avec une courbe d'apprentissage minimale, ce qui vous aide à créer en tout temps et en tout lieu.

« La série Kamvas Slate montre les efforts déployés par Huion pour fabriquer des tablettes Android de moyenne portée de haute qualité pour nos utilisateurs. Elles peuvent gérer des tâches de productivité et de créativité ou de divertissement mobile », a déclaré Simon, directeur de produits chez Huion.

