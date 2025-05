TORONTO, le 9 mai 2025 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, l'ARSF, met en garde les consommateurs contre toute relation commerciale avec Donald Newton Mason (Mason), Mason Built Financial Inc., Mason Built Financials et 1000111224 Ontario Inc., car ces entités ne sont pas titulaires d'un permis les autorisant à exercer des activités de courtage d'hypothèques en Ontario.

Il existe des risques si vous obtenez des produits de courtage d'hypothèques auprès de Mason, Mason Built Financial Inc., Mason Built Financials et 1000111224 Ontario Inc.

Les consommateurs bénéficient d'une protection moindre en vertu de la loi s'ils obtiennent des prêts hypothécaires auprès de personnes ou d'entités non titulaires d'un permis. De plus, les personnes non titulaires d'un permis peuvent ne pas comprendre pleinement les produits hypothécaires et recommander un produit qui ne répond pas à vos besoins.

Mason, Mason Built Financial Inc., Mason Built Financials et 1000111224 Ontario Inc. solliciteraient des clients en contactant les consommateurs en personne, par téléphone ou par courriel.

Il a été signalé que Mason, Mason Built Financial Inc., Mason Built Financials et 1000111224 Ontario Inc. se font passer pour des experts en courtage d'hypothèques et/ou des investisseurs en Ontario et incitent les consommateurs, y compris les personnes âgées, à réduire la taille de leur logement et à investir le produit de la vente auprès de Mason, Mason Built Financial Inc., Mason Built Financials ou 1000111224 Ontario Inc.

Mason semble utiliser les coordonnées suivantes :

Adresses : Durham Financial Centre, bureau 300, 1465, promenade Pickering, Pickering (Ont.) L1V 7G7 ou 870, route Taunton Ouest, unité #1a Oshawa (Ont.) L1L 0P1 ou 2235, avenue Sheppard Est, bureau 1200, Toronto (Ont.) M2J 2B5

(Ont.) L1L 0P1 ou 2235, avenue Sheppard Est, bureau 1200, (Ont.) M2J 2B5 Numéros de téléphone : 1-844-790-1253 ou 647-767-6451

Courriels : [email protected] ou [email protected] ou [email protected] , [email protected]

Si vous pensez avoir été victime d'une fraude impliquant ces parties, veuillez contacter votre service de police local.

À titre indicatif, toutes les personnes qui souhaitent négocier des prêts hypothécaires en Ontario ou en faire le commerce doivent être titulaires d'un permis délivré par l'ARSF.

Un permis de l'ARSF atteste que les personnes et les entités ont satisfait à des normes professionnelles rigoureuses, y compris des exigences en matière de formation continue.

Cela permet de garantir que les professionnels du courtage d'hypothèques possèdent les compétences nécessaires pour protéger les consommateurs et peuvent recommander des produits adaptés à vous et à votre famille.

L'ARSF délivre des permis aux maisons de courtage d'hypothèques, aux courtiers et aux agents afin de préserver la confiance du public dans les services financiers de l'Ontario. Les consommateurs sont encouragés à consulter le registre public pour s'assurer de travailler avec un courtier ou un agent en hypothèques, une maison de courtage d'hypothèques ou un administrateur d'hypothèques titulaire de permis.

L'ARSF continue de travailler au nom de tous les intervenants, y compris les consommateurs, afin d'assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour tous.

