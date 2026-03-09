TORONTO, le 9 mars 2026 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) met en garde les consommateurs contre toute relation commerciale avec Dianne Van Rossum (ou Dianne Vanrossum), car cette dernière n'est pas titulaire d'un permis pour exercer des activités de courtage d'hypothèques en Ontario.

Le fait d'obtenir des prêts hypothécaires mis en place par ou par l'intermédiaire de cette personne non titulaire d'un permis présente des risques.

Les consommateurs bénéficient de moins de protections en vertu de la loi s'ils obtiennent des prêts hypothécaires auprès de personnes ou d'entités non titulaires d'un permis. En outre, les personnes non titulaires d'un permis peuvent ne pas comprendre pleinement les produits hypothécaires et recommander un produit qui ne répond pas à vos besoins.

Dianne Van Rossum (ou Dianne Vanrossum) solliciterait des clients en les contactant en personne, par téléphone ou par courriel, et en les encourageant à lui fournir de l'argent aux fins d'un prêt hypothécaire.

Dianne Van Rossum (ou Dianne Vanrossum) accepte les fonds, mais ne les dépose jamais pour traiter un prêt hypothécaire.

Il a également été signalé que Dianne Van Rossum (ou Dianne Vanrossum) se fait passer pour une experte en prêts hypothécaires en Ontario et incite les consommateurs, y compris les personnes âgées, à financer ou à refinancer leur maison, à changer la propriété de leurs biens immobiliers ou à lui remettre directement à Dianne Van Rossum (ou Dianne Vanrossum) le produit du refinancement.

Elle utilise les coordonnées suivantes :

Si vous pensez avoir été victime d'une fraude impliquant ces parties, veuillez communiquer avec votre service de police local.

À titre d'information, toutes les personnes souhaitant faire le courtage d'hypothèques ou négocier des prêts hypothécaires en Ontario doivent être titulaires d'un permis délivré par l'ARSF. Un permis de l'ARSF atteste que les personnes et les entités ont satisfait à des normes professionnelles rigoureuses, y compris en matière de formation continue.

Cela permet de garantir que les professionnels en courtage d'hypothèques possèdent les compétences nécessaires pour protéger les consommateurs et peuvent recommander des produits qui sont adaptés à vos besoins et à ceux de votre famille.

L'ARSF délivre des permis aux maisons de courtage, aux agents et aux courtiers en hypothèques afin de préserver la confiance du public dans les services financiers de l'Ontario.

Les consommateurs sont invités à consulter le registre public afin de s'assurer qu'ils travaillent avec un courtier, un agent, une maison de courtage ou un administrateur d'hypothèques titulaire d'un permis.

L'ARSF continue de travailler au nom de tous les intervenants, y compris les consommateurs, afin d'assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour tous.

