EDMONTON, AB, le 23 oct. 2024 /CNW/ - MEDTEQ+ et AGE-WELL sont fiers d'annoncer les 16 premiers projets collaboratifs résultants d'une mobilisation nationale sans précédent grâce à envisAGE, une initiative créée pour propulser le Canada à l'avant-garde du secteur AgeTech et améliorer la qualité de vie des personnes aînées dans l'ensemble du pays.

Dévoilement de projets d'avenir en AgeTech au Canada « : Sabrina Boutin, vice-présidente de MEDTEQ+ et directrice exécutive d'envisAGE, annonce les 16 premiers projets collaboratifs qui recevront du financement, de l'accompagnement et des ressources totalisant un investissement de près de 20 millions de dollars de l'écosystème, dont 5 millions de dollars provenant du gouvernement du Canada par le biais de l'initiative envisAGE. (Groupe CNW/AGE-WELL)

Chaque projet unit une petite ou moyenne entreprise (PME) proposant une solution technologique à un stade avancé, un Beachhead™ envisAGE ou un Pôle d'innovation qui évaluera l'intégration de la solution, et un laboratoire communautaire, tel qu'une organisation travaillant avec des personnes âgées et les proches aidants, dans un cadre où la solution sera intégrée.

Au total, les projets impliquent 16 PME et 11 organisations à travers le Canada et recevront une combinaison de financement, d'accompagnement par des experts et de soutien par l'intermédiaire d'envisAGE afin de développer et mettre à l'échelle leurs innovations tout en s'assurant qu'elles répondent aux besoins des personnes aînées.

« Les innovations dans le domaine de l'AgeTech aident les personnes âgées à vieillir dans la dignité. En investissant dans ces nouvelles technologies et leur développement, nous aidons les aînés canadiens à vieillir comme ils l'entendent et nous soutenons la croissance des entreprises canadiennes », a déclaré l'honorable Steven MacKinnon, ministre du Travail et des Aînés.

« Notre gouvernement veut offrir aux aînés du Canada les meilleures perspectives possibles en matière de santé et de bien-être, et pour ce faire, il est essentiel de tirer parti de l'innovation. Ces premiers projets réalisés dans le cadre d'envisAGE démontrent le pouvoir de la collaboration pour faire croître rapidement les petites et moyennes entreprises à la fine pointe de l'AgeTech et en faire les chefs de file de l'industrie de demain. Cet investissement contribuera à faire en sorte que le Canada devienne un acteur de premier plan dans ce secteur et que les aînés canadiens continuent de bénéficier de ces innovations », a ajouté l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada.

L'investissement total de l'écosystème dans ces 16 projets s'élève à près de 20 millions de dollars, y compris les contributions des partenaires collaboratifs ainsi que 5 millions de dollars de l'initiative envisAGE, qui est soutenue par le Fonds stratégique pour l'innovation du gouvernement du Canada.

« Nous sommes ravis de soutenir ces projets qui permettent aux PME d'apporter des solutions concrètes aux personnes âgées, aux proches aidants et aux prestataires de soins et de services, tout en mobilisant les secteurs industriels, universitaires, cliniques et communautaires. Cela montre qu'ensemble, nous pouvons faire une réelle différence dans notre qualité de vie au fur et à mesure que nous vieillissons et que la technologie devrait faire partie des solutions », a déclaré Sabrina Boutin, directrice exécutive d'envisAGE et vice-présidente de MEDTEQ+.

« La nature véritablement collaborative de ces projets est essentielle pour assurer le succès, avoir un impact, accélérer l'accès à l'innovation et renforcer le leadership du Canada dans le secteur AgeTech », a-t-elle ajouté.

Les projets collaboratifs suivants ont été annoncés lors du deuxième Forum annuel envisAGE, qui s'est tenu aujourd'hui à Edmonton :

Plateforme de télésurveillance pour les personnes aînées vivant dans des unités de soins de résidences privées

En partenariat avec les Habitations Bordeleau, le Living Lab Lanaudière et le CIUSSS-Centre Sud de l'Île-de-Montréal - CRIUGM, ce projet implante la plateforme de télésurveillance de Virtuose Technologies inc. afin d'évaluer son impact sur le taux de chutes et de réadmissions à l'hôpital chez les personnes âgées.

En partenariat avec les Habitations Bordeleau, le Living Lab Lanaudière et le CIUSSS-Centre Sud de l'Île-de-Montréal - CRIUGM, ce projet implante la plateforme de télésurveillance de Virtuose Technologies inc. afin d'évaluer son impact sur le taux de chutes et de réadmissions à l'hôpital chez les personnes âgées. Faire progresser les communautés amies des aînés grâce à une plateforme et à des systèmes de surveillance pilotés par l'intelligence artificielle

Gotcare, Quinte Health et Bruyère Continuing Care collaborent pour relever les défis en matière de soins de santé dans les régions rurales du Canada . Ils s'appuient sur la plateforme pilotée par l'intelligence artificielle de Gotcare, sur des systèmes de surveillance avancés qui fournissent des alertes en temps réel et permettent une planification proactive des soins. Cette approche vise à améliorer la prestation des soins de santé à domicile et la qualité de vie dans les environnements ruraux.

Gotcare, Quinte Health et Bruyère Continuing Care collaborent pour relever les défis en matière de soins de santé dans les régions rurales du . Ils s'appuient sur la plateforme pilotée par l'intelligence artificielle de Gotcare, sur des systèmes de surveillance avancés qui fournissent des alertes en temps réel et permettent une planification proactive des soins. Cette approche vise à améliorer la prestation des soins de santé à domicile et la qualité de vie dans les environnements ruraux. Amélioration des soins aux personnes âgées grâce à des solutions avancées de capteurs passifs

Tochtech Technologies ltée collabore avec Les Habitations Bordeleau et Bruyère Continuing Care afin d'évaluer une technologie de capteurs permettant de veiller à distance au bien-être des personnes âgées, leur permettant de demeurer sur place en améliorant les mesures de sécurité dans les unités de soins et les résidences avec services pour personnes âgées.

Tochtech Technologies ltée collabore avec Les Habitations Bordeleau et Bruyère Continuing Care afin d'évaluer une technologie de capteurs permettant de veiller à distance au bien-être des personnes âgées, leur permettant de demeurer sur place en améliorant les mesures de sécurité dans les unités de soins et les résidences avec services pour personnes âgées. Faire progresser les soins pour les personnes atteintes de démence : Évaluation cognitive en milieu communautaire par le biais d'outils numériques

La Société Alzheimer de l' Ontario , MoCA Cognition et l'Institut ontarien du cerveau collaborent afin d'amélioration les tests cognitifs pour les personnes âgées par le biais d'XpressO, un outil numérique de dépistage cognitif autoadministré, en le comparant aux évaluations traditionnelles, en évaluant sa faisabilité et ses avantages pour une utilisation communautaire plus large en Ontario .

La Société Alzheimer de l' , MoCA Cognition et l'Institut ontarien du cerveau collaborent afin d'amélioration les tests cognitifs pour les personnes âgées par le biais d'XpressO, un outil numérique de dépistage cognitif autoadministré, en le comparant aux évaluations traditionnelles, en évaluant sa faisabilité et ses avantages pour une utilisation communautaire plus large en . Prévention des chutes et bien-être des personnes âgées à la Villa Ste-Rose

Grâce à la technologie de Baüne Ecosystem Inc, un système de prévention des chutes sera mis en œuvre à la Villa Ste-Rose en collaboration avec des évaluateurs experts afin de répondre aux défis multiples posés par les chutes chez les personnes âgées.

Grâce à la technologie de Baüne Ecosystem Inc, un système de prévention des chutes sera mis en œuvre à la Villa Ste-Rose en collaboration avec des évaluateurs experts afin de répondre aux défis multiples posés par les chutes chez les personnes âgées. Virage numérique dans le processus de gériatrie sociale dans six régions du Québec

Ce projet québécois en gériatrie sociale allie Prehos, la Fondation AGES et le Centre d'innovation NIM Intelliance/CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal et vise à améliorer la capacité du réseau de santé à soutenir le vieillissement à domicile avec des équipes intersectorielles qui se concentrent sur la détection précoce, la promotion de la santé et l'amélioration de la communication entre les services à domicile et les services de santé.

Ce projet québécois en gériatrie sociale allie Prehos, la Fondation AGES et le Centre d'innovation NIM Intelliance/CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal et vise à améliorer la capacité du réseau de santé à soutenir le vieillissement à domicile avec des équipes intersectorielles qui se concentrent sur la détection précoce, la promotion de la santé et l'amélioration de la communication entre les services à domicile et les services de santé. Essai et mise en œuvre d'une technologie de transfert robotisé des patients dans les hôpitaux

En collaboration avec des évaluateurs experts et Bruyère Continuing Care, Able Innovations intégrera sa plateforme ALTA, un système de transfert robotisé des patients, dans l'utilisation quotidienne de The Salvation Army Toronto Grace Health Centre représentant le Laboratoire communautaire. Cette technologie est conçue pour réduire la fatigue du personnel soignant et améliorer les soins et la dignité des patients en permettant des transferts par un seul opérateur.

En collaboration avec des évaluateurs experts et Bruyère Continuing Care, Able Innovations intégrera sa plateforme ALTA, un système de transfert robotisé des patients, dans l'utilisation quotidienne de The Salvation Army Toronto Grace Health Centre représentant le Laboratoire communautaire. Cette technologie est conçue pour réduire la fatigue du personnel soignant et améliorer les soins et la dignité des patients en permettant des transferts par un seul opérateur. Robot de cuisine automatisé pour les résidences pour personnes âgées

En collaboration avec Excelsoins, Résidence Bellagio SEC et le Centre d'innovation NIM Intelliance/CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, Chef Jasper démontrera l'efficacité et les avantages de son système de cuisine robotisée dans un établissement de soins de longue durée pour préparer les repas des résidents, dans le but d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la satisfaction des usagers.

En collaboration avec Excelsoins, Résidence Bellagio SEC et le Centre d'innovation NIM Intelliance/CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, Chef Jasper démontrera l'efficacité et les avantages de son système de cuisine robotisée dans un établissement de soins de longue durée pour préparer les repas des résidents, dans le but d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la satisfaction des usagers. Surveillance par intelligence artificielle pour la sécurité des personnes âgées avec une meilleure protection de la vie privée

Le système de surveillance innovant de NeuraVue, basé sur l'intelligence artificielle, est spécialisé dans la détection de la détresse, des chutes et des accès non autorisés, sans stockage d'images ou de vidéos personnelles. La technologie sera déployée et évaluée en collaboration avec Les Habitations Bordeleau et des évaluateurs experts.

Le système de surveillance innovant de NeuraVue, basé sur l'intelligence artificielle, est spécialisé dans la détection de la détresse, des chutes et des accès non autorisés, sans stockage d'images ou de vidéos personnelles. La technologie sera déployée et évaluée en collaboration avec Les Habitations Bordeleau et des évaluateurs experts. NurseGPT, une technologie de reconnaissance vocale pour les infirmières dans un établissement de soins de longue durée

Carecorp, la Brenda Strafford Foundation et Alberta Health Services collaborent pour évaluer la faisabilité et l'impact de la mise en œuvre de NurseGPT, une technologie de reconnaissance vocale, dans un établissement de soins de longue durée afin d'alléger la charge de travail des infirmières et d'accroître l'interaction avec les résidents.

Carecorp, la Brenda Strafford Foundation et Alberta Health Services collaborent pour évaluer la faisabilité et l'impact de la mise en œuvre de NurseGPT, une technologie de reconnaissance vocale, dans un établissement de soins de longue durée afin d'alléger la charge de travail des infirmières et d'accroître l'interaction avec les résidents. Système de télégestion de la maladie de Parkinson (PRIMS)

PragmaClin valide sa technologie PRIMS au Newfoundland and Labrador Balance and Dizziness Centre, en comparant sa précision dans la détection des états de la maladie de Parkinson aux évaluations des physiothérapeutes selon les normes internationales, l'analyse des données étant soutenue par la plateforme Brain-CODE de l'Institut du cerveau de l' Ontario . Le projet vise à établir un « standard d'excellence » dans les évaluations cliniques et à améliorer l'accès aux patients ayant des problèmes de mobilité ou vivant dans des zones rurales.

PragmaClin valide sa technologie PRIMS au and Labrador Balance and Dizziness Centre, en comparant sa précision dans la détection des états de la maladie de Parkinson aux évaluations des physiothérapeutes selon les normes internationales, l'analyse des données étant soutenue par la plateforme Brain-CODE de l'Institut du cerveau de l' . Le projet vise à établir un « standard d'excellence » dans les évaluations cliniques et à améliorer l'accès aux patients ayant des problèmes de mobilité ou vivant dans des zones rurales. Capteurs domestiques intelligents et service de soins infirmiers à distance pour les personnes âgées à domicile

Lifeguard Health vise à combler un manque dans les soins aux personnes âgées ayant des besoins minimes à modérés que les services traditionnels de soins à domicile ont du mal à combler. En partenariat avec l'agence de soins à domicile TheKey et des évaluateurs experts, Lifeguard Health déploiera des capteurs domestiques intelligents et d'autres technologies pour fournir des soins de base et surveiller les paramètres de santé, ainsi que la satisfaction du personnel, des clients et des familles.

Lifeguard Health vise à combler un manque dans les soins aux personnes âgées ayant des besoins minimes à modérés que les services traditionnels de soins à domicile ont du mal à combler. En partenariat avec l'agence de soins à domicile TheKey et des évaluateurs experts, Lifeguard Health déploiera des capteurs domestiques intelligents et d'autres technologies pour fournir des soins de base et surveiller les paramètres de santé, ainsi que la satisfaction du personnel, des clients et des familles. Un timbre à ultrasons doté d'intelligence artificielle pour une surveillance cardiaque automatisée et à la demande

Sonus Microsystems développe un timbre cardiaque à ultrasons portable, alimenté par l'IA, qui permet aux personnes âgées de surveiller leur santé cardiaque de manière indépendante, en offrant des diagnostics en temps réel pour réduire les visites à l'hôpital et favoriser le vieillissement à domicile et une plus grande autonomie. Circle Innovation évaluera l'impact sur les coûts des soins de santé et sur l'autonomie et l'indépendance des personnes âgées.

Sonus Microsystems développe un timbre cardiaque à ultrasons portable, alimenté par l'IA, qui permet aux personnes âgées de surveiller leur santé cardiaque de manière indépendante, en offrant des diagnostics en temps réel pour réduire les visites à l'hôpital et favoriser le vieillissement à domicile et une plus grande autonomie. Circle Innovation évaluera l'impact sur les coûts des soins de santé et sur l'autonomie et l'indépendance des personnes âgées. Tuktu Sahara - Interface de guidage pour les appels de contrôle personnalisés

Tuktu Care et Circle Innovation collaborent sur Tuktu Sahara, un service alimenté par l'intelligence artificielle dans le soutien personnalisé et dans la connectivité pour les personnes âgées et les communautés ayant des besoins spéciaux, favorisant un meilleur bien-être émotionnel et une plus grande indépendance tout en donnant aux organisations locales les moyens de fournir des soins exceptionnels.

Tuktu Care et Circle Innovation collaborent sur Tuktu Sahara, un service alimenté par l'intelligence artificielle dans le soutien personnalisé et dans la connectivité pour les personnes âgées et les communautés ayant des besoins spéciaux, favorisant un meilleur bien-être émotionnel et une plus grande indépendance tout en donnant aux organisations locales les moyens de fournir des soins exceptionnels. Un capteur d'activité préservant la vie privée pour améliorer les soins aux personnes âgées

Le Centre pour l'adoption de la technologie pour le vieillissement dans le Nord (CATVN) en collaboration avec The Mount Nurse Co, explorera la technologie de suivi de l'activité respectueuse de la vie privée d'AltumView en misant sur le renforcement des mesures de sécurité et en misant sur la rétroaction pour apporter des améliorations de conception adaptatives.

Le Centre pour l'adoption de la technologie pour le vieillissement dans le Nord (CATVN) en collaboration avec The Mount Nurse Co, explorera la technologie de suivi de l'activité respectueuse de la vie privée d'AltumView en misant sur le renforcement des mesures de sécurité et en misant sur la rétroaction pour apporter des améliorations de conception adaptatives. Tablettes Care2Talk dans les établissements de soins aigus

L'objectif de ce projet est d'améliorer l'engagement social des patients en soins de courte durée à l'aide des tablettes Care2Talk. Le Centre pour l'adoption de la technologie pour le vieillissement dans le Nord (CATVN) effectuera une évaluation avant et après l'utilisation de la plateforme afin de comprendre l'impact de la technologie sur les patients, les familles, le personnel et le système de soins de santé, permettant de veiller à ce que les futures solutions technologiques soient inclusives et répondent aux besoins spécifiques des personnes âgées dans les établissements de soins de santé.

Les projets ont été sélectionnés à l'issue d'un processus d'évaluation faisant appel à des experts externes ainsi qu'à des analyses de pertinence menées par des personnes âgées et de proches aidants.

Cinq pôles d'innovation, annoncés à la fin du mois de septembre, complètent l'écosystème et offrent une expertise spécialisée dans des domaines clés afin que les nouvelles technologies puissent être testées et adoptées dans différents contextes à travers le Canada.

Pour en savoir plus sur tous les projets ainsi que sur l'ensemble des partenaires de l'écosystème envisAGE.

Deuxième appel aux innovations

Un deuxième appel aux innovations a également été lancé aujourd'hui. Les petites et moyennes entreprises canadiennes (PME), les organisations fournissant des services, des programmes ou des soins, et les organisations communautaires sont invitées à présenter leur projet AgeTech en soumettant leur Lettre d'intention avant le 2 décembre 2024.

Pour soumettre une demande ou consulter le Guide de candidature pour le 2e Appel aux innovations.

CITATIONS :

« MEDTEQ+ est fier de soutenir les innovations améliorant la qualité de vie des aîné.es grâce à son initiative pionnière envisAGE. Les projets annoncés aujourd'hui se distinguent par leurs approches novatrices et leur volonté d'être intégrés dans des milieux réels. Ils sont les premiers d'une longue série. En investissant dans l'écosystème AgeTech, envisAGE est en mesure de fournir des solutions aux Canadiens.nes, de créer de nouveaux emplois, de générer des retombées économiques et de renforcer le leadership du Canada dans le domaine de l'AgeTech. Une fois de plus, MEDTEQ+ démontre son leadership et met à profit son expertise unique aux services des besoins réels. »

Annie-Kim Gilbert, présidente-directrice générale, MEDTEQ+

« En tant que co-responsable d'envisAGE, AGE-WELL félicite chaleureusement les équipes à l'origine des projets annoncés aujourd'hui, qui proposent des technologies indispensables. L'AgeTech est l'un des meilleurs outils dont nous disposons pour améliorer concrètement le bien-être, l'indépendance et la qualité de vie des personnes âgées, et pour soutenir les proches aidants et les professionnels de la santé. Grâce à envisAGE, nous produirons un portefeuille diversifié de solutions innovantes pour une population vieillissante, tout en propulsant les entreprises canadiennes sur les marchés nationaux et internationaux de l'AgeTech en pleine croissance ».

Alex Mihailidis, président-directeur général, AGE-WELL

À propos d'envisAGE

MEDTEQ+, chef de file de l'accélération de l'innovation et de l'entrepreneuriat dans l'industrie canadienne des technologies de la santé, et AGE-WELL, chef de file canadien de la recherche et des solutions technologiques dans le domaine de l'AgeTech, ont uni leurs forces en tant que co-responsables de l'initiative envisAGE. Cette initiative pancanadienne à grande échelle, d'une durée de cinq ans rassemble les parties prenantes afin de fournir des ressources et un soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) pour intégrer les technologies qui répondent aux défis du vieillissement et pour renforcer le leadership canadien sur le marché de l'AgeTech. L'initiative envisAGE est financée par le Fonds stratégique pour l'innovation du gouvernement du Canada, avec des contributions additionnelles du Gouvernement du Québec, de l'industrie, d'organismes à but non lucratif et d'autres partenaires. Pour en savoir plus à propos d'envisAGE, visitez www.envis-age.ca

À propos de MEDTEQ+

MEDTEQ+ est le Consortium pancanadien pour la recherche industrielle et l'innovation en technologie médicale. Il a pour mission d'accélérer le développement de solutions technologiques novatrices visant à améliorer la santé et la qualité de vie des patients. MEDTEQ+ appuie la validation et l'intégration de ces solutions dans le système de soins de santé et leur impact, à la fois sur le plan régional et international, en regroupant les compétences complémentaires des partenaires industriels et universitaires, et celles des prestataires de soins de santé. MEDTEQ+ compte, entre autres, sur l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada (par l'entremise des Centres d'excellence en commercialisation et en recherche (CECR), du secteur privé et de partenaires diversifiés pour favoriser les relations recherche-industrie. Pour plus information www.medteq.ca.

À propos d'AGE-WELL

AGE-WELL est le Réseau canadien axé sur la technologie et le vieillissement. Le réseau pancanadien rassemble des chercheurs, des aînés, de proches aidants, des organismes partenaires et de futurs dirigeants afin d'accélérer la mise en œuvre de solutions technologiques qui améliorent de façon significative la vie des Canadiens. Les chercheurs d'AGE-WELL élaborent des technologies, des services, des politiques et des pratiques qui améliorent la qualité de vie des aînés et des proches aidants, et génèrent des avantages sociaux et économiques pour le Canada. AGE-WELL est financé dans le cadre du Programme des réseaux de centres d'excellence du gouvernement fédéral. www.agewell-nce.ca

SOURCE AGE-WELL

Pour les demandes des médias ou d'entrevue, veuillez contacter : Josée Laflamme, Directrice des communications, envisAGE/MEDTEQ+, [email protected], Cellulaire, 514 909-0575