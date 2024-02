La compresse transparente OptiView™ dotée de la technologie HydroCore™ facilite l'évaluation des peaux à risque et la surveillance des boutons

TORONTO, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Medline, chef de file du marché des soins de la peau, a annoncé aujourd'hui un nouvel ajout à son portefeuille de produits de soins des plaies avancés : la compresse transparente OptiView™ dotée de la technologie HydroCore™. Ses caractéristiques uniques de soins des plaies et sa conception transparente permettent au personnel des soins d'inspecter rapidement et facilement la peau alors que la compresse est en place.

La compresse transparente OptiView™ dotée de la technologie HydroCore™ facilite l’évaluation des peaux à risque et la surveillance des boutons. (Groupe CNW/Medline Canada, Corporation)

La pression et l'excès de chaleur peuvent mener à des boutons et augmenter les risques de blessure de pression. Les routines traditionnelles d'évaluation de la peau exigent le retrait du pansement plusieurs fois par jour. Cela peut être contraignant, à la fois pour le personnel des soins et le clinicien, et ajoute du stress supplémentaire sur la partie adhérente du pansement et la peau sous-jacente.

La compresse OptiView permet au personnel de soins de vérifier la texture et les variations de couleur de la peau ainsi que de détecter les signes précoces de bouton, sans même devoir lever le coin de la compresse. L'îlot transparent du produit offre une visibilité immédiate de la peau en dessous. De plus, la technologie HydroCore utilise un centre en gel qui aide à redistribuer la pression et à dissiper la chaleur de la peau afin de créer un effet de refroidissement.

« La gestion des plaies chroniques de manière efficace nécessite une nouvelle optique de la part du personnel soignant. C'est pourquoi nous misons sur des technologies de soins des plaies innovantes », affirme Roger Bourbonnais, Vice-président principal, Soins de courte durée et soins de la peau. « Avoir une idée des coûts et du temps associés au traitement des plaies difficiles à cicatriser nous a poussé à développer et à améliorer nos solutions avancées de soins des plaies, telles qu'OptiView, pour contribuer à prévenir davantage le développement des escarres. »

Les compresses OptiView sont offertes en différentes tailles, et la technologie HydroCore est l'idéal pour protéger et panser les régions sensibles. La compresse 6 x 6 multisite peut être appliquée sur les régions plus difficiles, comme les coudes, les genoux, les talons et les épaules. Les compresses 7 x 7 po et 9 x 9 po sont destinées principalement à la région sacrum. Les tests menés par Medline ont comparé la compresse OptiView et les produits de la concurrence. Voici les avantages qui ont été mesurés :

62 % de la réduction de la pression maximale, le meilleur taux parmi les compresses populaires sur le marché

Baisse de température de 1,5 °C, comparativement aux autres compresses

Jusqu'à 12 fois plus flexibles que les compresses en mousse multicouche pour une meilleure adaptation aux mouvements du patient

OptiView respecte les directives de pratiques exemplaires de la NPIAP (National Pressure Injury Advisory Panel) et des autres organisations internationales à propos des blessures de pression en ce qui concerne les compresses prophylactiques adaptées.

Pour de plus amples informations à propos des compresses OptiView visitez le https://www.medline.com/skin-health/transparent-dressing/.

Medline est un fabricant mondial de premier plan et un fournisseur de produits médicaux et de services de haute qualité dans le secteur de la santé. Notre expertise en matière de solutions dans le domaine de la santé, notre forte présence dans tout le continuum des soins et l'ampleur et la flexibilité de notre chaîne d'approvisionnement nous permettent d'établir des partenariats avec nos clients pour faire évoluer les soins prodigués aux patients, améliorer les résultats cliniques, favoriser une gestion efficace des coûts et offrir un accès rapide à des produits de qualité.

Medline Canada est profondément engagée à assurer la santé et le bien-être de ses clients, de ses employés, de ses partenaires et des communautés en appliquant ses valeurs CARES quotidiennement dans toutes ses activités. Avec plus de 628 employés dont 115 professionnels cliniques et de la vente et huit centres de distribution partout au Canada, nous sommes un partenaire de confiance lorsqu'il est question de combler les besoins des Canadiens dans le domaine de la santé d'un océan à l'autre : Ensemble, au cœur des soinsMC Pour plus d'informations, visitez le : www.medline.ca

