Medline Canada souligne le Mois de la prévention des chutes en offrant des conseils de sécurité à l'intention des personnes âgées et des soignants

MISSISSAUGA, ON, le 14 nov. 2022 /CNW/ - En songeant aux affections pouvant nécessiter une visite à l'hôpital, quelques-unes nous viennent sans doute à l'esprit : crise cardiaque, cancer, diabète. Il n'est toutefois pas évident de penser aux chutes, la principale cause de blessure chez les aînés au Canada.

Les chutes représentent 85 % de toutes les hospitalisations liées à des blessures chez les personnes âgées. Tweet this Les chutes représentent 85 % de toutes les hospitalisations liées à des blessures chez les personnes âgées. (Groupe CNW/Medline Canada, Corporation)

Novembre est le Mois de la prévention des chutes au Canada, une occasion de sensibiliser les gens à cette importante question de sécurité qui touche les personnes âgées. Chaque année, de 20 à 30 % des aînés canadiens connaîtrons une chute. Ces chutes sont à l'origine de 85 % de toutes les hospitalisations liées à des blessures chez les personnes âgées.1 Elles peuvent entraîner des douleurs chroniques, une mobilité réduite, une perte d'autonomie et même la mort.

L'atténuation des risques en lien avec d'autres problèmes de santé peut sembler plus naturelle. Songez par exemple à votre proche qui évite les aliments frits pour réduire sa consommation de cholestérol. Cependant, en connaissant les risques associés aux chutes et en faisant preuve de proactivité, il peut être tout aussi facile de vraiment faire une différence.

Il existe trois principaux facteurs de risque :

Facteurs de risque intrinsèques -- Il s'agit de facteurs liés au corps qui peuvent être plus prononcés avec l'âge avancé. Nous savons qu'en vieillissant, le risque de connaître une chute augmente. Voici quelques exemples :

Déficiences de la démarche ou de l'équilibre -- temps de réaction lent, longueur des pas plus courte ou amplitude de mouvement limitée

Diminution de la vision ou de l'ouïe

Maladie aiguë -- symptômes tels que fièvre, faiblesse, nausée ou vertige

Faiblesse musculaire et aptitude physique réduite -- manque de force et d'endurance nécessaires pour éviter qu'un glissement ou un trébuchement ne se transforme en chute.

Facteurs de risque comportementaux -- Il s'agit de risques résultant d'actions ou de choix individuels. En voici quelques exemples :

Appareils fonctionnels -- l'entretien et l'utilisation appropriés des appareils sont essentiels.

Vêtements et chaussures -- des chaussures ne fournissant pas un soutien adéquat, des vêtements difficiles à enfiler ou des pantoufles à la semelle trop lisse présentent tous des risques.

Certains médicaments -- effets secondaires pouvant occasionner étourdissements ou confusion.

Facteurs de risque environnementaux -- Alors que les autres risques sont liés à la personne même, ceux-ci sont associés à tout ce qui entoure une personne. Certaines études ont montré que 50 à 60 % des chutes se produisent à domicile2 -- il est important d'être conscient des risques environnementaux. En voici quelques exemples :

Environnement de la pièce -- tapis mal fixé, cordons électriques mal rangés, sols glissants, etc.

Temps et climat -- Le Canada connaît des températures glaciales donnant lieu à des surfaces glacées qui augmentent le risque de glisser.

connaît des températures glaciales donnant lieu à des surfaces glacées qui augmentent le risque de glisser. Dangers dans la collectivité -- Ces problèmes sont souvent liés à la conception des bâtiments ou aux infrastructures communautaires qui ne tiennent pas compte des besoins des personnes âgées, comme l'absence de rampes près des marches.

Connaître les types de facteurs de risque n'est que la moitié de la bataille. Voici certains conseils pratiques que vous pouvez suivre pour atténuer ces risques.

Facteurs de risque intrinsèques

Surveiller sa santé -- il est important de subir des examens de routine de la vue et de l'ouïe tous les ans ou tous les deux ans.

Rester actif -- un régime d'exercice régulier peut améliorer la santé générale, mais aussi réduire le risque de connaître une chute.

Facteurs de risque comportementaux

Éducation et sensibilisation -- tant pour les personnes âgées que pour leurs soignants, elles permettent de connaître les risques et les stratégies d'atténuation.

Utilisation appropriée des appareils fonctionnels -- certaines personnes âgées s'inquiètent de l'encombrement ou de la stigmatisation associés aux appareils fonctionnels, mais ceux-ci sont essentiels pour réduire le risque de chutes. Il est recommandé d'obtenir les conseils de son médecin pour s'assurer d'utiliser l'appareil le plus convenable.

Facteurs de risque environnementaux

Environnement sûr -- la seule façon de réduire les risques environnementaux est de modifier l'environnement : p. ex., éliminer le désordre, assurer un bon éclairage, supprimer les dangers pouvant contribuer à un glissement ou à un trébuchement

En cas de chute, il est important d'avoir les moyens d'appeler à l'aide, qu'il s'agisse d'un bouton d'appel à portée de main, ou une autre personne à domicile qui peut venir en aide.

Les cliniciens et les soignants peuvent prendre des mesures additionnelles pour limiter les chutes des patients. Lors de l'admission, ils peuvent effectuer une évaluation du risque de chute et déterminer les besoins et l'état physique du patient, tout en mettant à jour ces données au besoin. Toute intervention peut être adaptée en fonction des besoins du patient et des risques auxquels il est exposé.

Medline peut aider à normaliser les processus pour prendre en main les facteurs de risque clés dans la gestion des chutes. Nous n'étudions pas seulement la gestion des chutes, mais aussi la prise en charge et la mobilité sûres des patients, et ce, selon une perspective holistique. Ensemble, ces éléments contribuent à promouvoir la sécurité des patients et du personnel.

En vous renseignant sur les risques et les stratégies d'atténuation des chutes, vous adhérez vraiment à l'esprit du Mois de la prévention des chutes. En restant prêt et averti, vous pouvez aider à prévenir les chutes dangereuses chez les personnes âgées et, ainsi, améliorer leur sécurité.

Medline Canada, Corporation

Medline est l'un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux de produits et services médicaux de haute qualité destinés au secteur des soins de santé. Notre expertise en matière de solutions pour l'ensemble du secteur des soins de santé, combinée à une chaîne d'approvisionnement agile et de grande envergure, nous permet de travailler en partenariat avec nos clients pour améliorer les soins aux patients, les résultats cliniques et la gestion efficace des coûts, ainsi qu'offrir un accès rapide à des produits de qualité.

En appliquant nos valeurs CARES tous les jours, dans tout ce que nous entreprenons, chez Medline Canada, nous sommes profondément engagés envers la santé et le bien-être de nos clients, employés, partenaires et communautés. Avec plus de 550 employés, dont 125 professionnels cliniques et de la vente, et huit centres de distribution répartis dans tout le Canada, nous sommes un partenaire de confiance qui répond aux besoins de santé des Canadiens d'un océan à l'autre. Ensemble au cœur des soinsMC. Pour obtenir d'autres informations, visitez le site Web www.medline.ca.

SOURCE Medline Canada, Corporation

Renseignements: Personne-ressource: John Quinn, Medline Canada, Corporation, [email protected]