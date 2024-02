Medline offre désormais des fournitures, des équipements et des services cliniques pour toutes les facettes des soins de santé au Canada

TORONTO, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Medline Canada, Corporation, fabricant et distributeur chef de file en matière d'équipements et de fournitures de soins de santé, annonce qu'elle a fait l'acquisition de l'entreprise de Vancouver Sinclair Dental, le plus gros distributeur de fournitures et d'équipements dentaires global au Canada.

Avec Sinclair Dental, Medline est maintenant un chef de file parmi les fournisseurs canadiens de soins dentaires. Post this Medline Canada annonce la clôture de l’acquisition de Sinclair Dental (Groupe CNW/Medline Canada, Corporation)

Sinclair Dental compte 11 installations d'un océan à l'autre et une équipe de 530 personnes spécialisée jonglant avec des exigences techniques toujours plus complexes. L'entreprise est renommée pour son service à la clientèle, son soutien technique, ses services de conception clinique, son approvisionnement de fournitures et ses logiciels et équipements de haute technologie créés par les meilleurs fabricants au monde.

« Medline Canada est un des distributeurs connaissant la plus forte croissance en matière d'équipements et de fournitures médicales. Elle offre de la valeur et d'excellentes expériences client dans tous les secteurs des soins de santé au Canada : soins primaires, soins à long terme, soins de courte durée et soins à domicile », indique Ernie Philip, Président de Medline Canada. « Grâce à Sinclair Dental, désormais une entreprise de Medline, nous sommes un acteur principal dans le secteur des fournitures dentaires au Canada. L'équipe de Sinclair Dental présente une culture conviviale et accorde beaucoup d'importance à l'expérience client. Cela s'aligne parfaitement à notre culture CARES et notre passion pour notre philosophie intitulée Ensemble au cœur des soins ».

Sinclair Dental continuera de fonctionner de façon indépendante et mènera ses activités comme à l'habitude, tout en dirigeant la stratégie d'affaire du secteur dentaire de Medline au Canada.

« Après plus de 35 ans d'expérience à fournir des produits et un service de haute qualité, Sinclair Dental est devenue un leader et un fournisseur de confiance dans le marché dentaire au Canada », précise John Morrison, Président de Sinclair Dental. « Nous fortifions maintenant notre position dans le marché avec des bases solides pour la croissance, tout en favorisant l'excellence du service client. Ainsi, nos clients pourront tirer avantage du vaste portefeuille de produits de Medline et d'un réseau d'approvisionnement robuste. Nous ne pouvons pas demander mieux que de continuer notre parcours avec Medline Canada et d'exploiter notre forte réputation dans le secteur de la dentisterie pour grandir. »

À titre de fabricant et de distributeur de fournitures et d'équipements de renom, Medline Canada mobilise la diversité, les connaissances, l'agilité et la bienveillance pour aider ses clients à offrir de meilleurs services − Ensemble au cœur des soinsMC.

Medline est un fabricant mondial de premier plan et un fournisseur de produits médicaux et de services de haute qualité dans le secteur de la santé. Notre expertise en matière de solutions dans le domaine de la santé, notre forte présence dans tout le continuum des soins et l'ampleur et la flexibilité de notre chaîne d'approvisionnement nous permettent d'établir des partenariats avec nos clients pour faire évoluer les soins prodigués aux patients, améliorer les résultats cliniques, favoriser une gestion efficace des coûts et offrir un accès rapide à des produits de qualité.

Medline Canada est profondément engagée à assurer la santé et le bien-être de ses clients, de ses employés, de ses partenaires et des communautés en appliquant ses valeurs CARES quotidiennement dans toutes ses activités. Avec plus de 628 employés dont 115 professionnels cliniques et de la vente et huit centres de distribution partout au Canada, nous sommes un partenaire de confiance lorsqu'il est question de combler les besoins des Canadiens dans le domaine de la santé d'un océan à l'autre : Ensemble, au cœur des soinsMC Pour plus d'informations, visitez : www.medline.ca

