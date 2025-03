SÉOUL, Corée du Sud et NEWPORT BEACH, Californie, 11 mars 2025 /CNW/ - Medit ( www.medit.com ), un chef de file mondial de la médecine dentaire numérique, est sur le point de dévoiler un nouveau modèle de sa gamme de scanners intra-oraux i900 le 25 mars. Conçu pour améliorer l'ergonomie et l'efficacité, le nouveau Medit i900 classic offre un contrôle intuitif, une numérisation précise et une intégration transparente du flux de travail, offrant ainsi davantage d'options aux professionnels des soins dentaires du monde entier.

Medit s’apprête à lancer un nouveau scanner intraoral, le Medit i900 classic

Avec une profondeur de balayage accrue, une précision ultrarapide et une conception légère et ergonomique, l'i900 classic poursuit l'engagement de Medit en faveur de l'innovation en dentisterie numérique. Ce nouveau produit est conçu pour optimiser le flux de travail clinique, améliorer la communication avec les patients et simplifier la collaboration en laboratoire, tout en conservant la facilité d'utilisation caractéristique de Medit.

De plus, le Medit i900 classic est également doté d'une solution de flux de travail All-on-X innovante et entièrement nouvelle, le Medit SmartX. Il s'agit de la dernière solution de flux de travail de Medit, conçue pour simplifier le flux de travail numérique All-on-X du début à la fin, éliminant ainsi le besoin de matériel et de logiciels supplémentaires. Les dentistes qui possèdent les modèles i900Family, i700, i700w et i600 peuvent également accéder à ce nouveau flux de travail All-on-X grâce à une simple mise à jour logicielle.

De nouveaux détails seront bientôt dévoilés. Restez à l'affût du lancement officiel de Medit SmartX le 18 mars et de Medit i900 classic le 25 mars.

À propos de Medit

Medit est un fournisseur mondial de scanners intraoraux 3D et une plateforme de médecine dentaire numérique tout-en-un, basée sur sa propre technologie de pointe brevetée. L'entreprise développe également des logiciels novateurs pour la médecine dentaire numérique, soutenant les flux de travail collaboratifs entre les cliniques dentaires et les laboratoires.

Établie à Séoul, en Corée du Sud, depuis sa création en 2000, Medit compte des représentants dans en Amérique et en Europe, ainsi qu'un réseau mondial de distributeurs dans plus de 100 pays.

Pour en savoir plus sur les produits et les logiciels de Medit, consultez le site Web officiel.

Pour plus de contenu, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Medit ( youtube.com/user/meditcompany ) et suivez-nous sur Instagram ( instagram.com/meditcompany ).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2636519/image_1.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1798058/Logo_MEDIT_Logo.jpg

SOURCE Medit

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected], MEDIT