SÉOUL, Corée du Sud, 1er décembre 2025 /CNW/ - Medit, une entreprise de premier plan dans le domaine de la dentisterie numérique, a été classée comme la meilleure marque de scanners intra-oraux dans une étude mondiale sur la perception des marques menée par une agence d'analyse externe. L'étude a analysé plus de 3 800 discussions publiques issues de la communauté Reddit r/Dentistry, où des cliniciens et des utilisateurs partagent ouvertement leurs expériences avec les outils et les processus de la dentisterie numérique.

Medit reconnue comme la meilleure marque dans une étude mondiale sur la perception des marques menée par une agence d'analyse externe

Selon le rapport, Medit a obtenu le score global le plus élevé en matière de perception de la marque parmi les principales marques de scanners intra-oraux incluses dans l'analyse. Dans cet ensemble de données, le ressenti à l'égard de Medit se caractérisait par 29,9 % de commentaires explicitement positifs, soit la part la plus élevée de sentiments positifs parmi les marques analysées, ce qui met en évidence la forte reconnaissance des performances des scanners intra-oraux de Medit, de l'expérience logicielle et de la valeur globale dans les commentaires générés par les utilisateurs concernant l'utilisation et les impressions des scanners.

Comment l'analyse a été menée

L'ensemble de données a été collecté sur Reddit, l'une des plus grandes plateformes de discussion ouvertes. L'analyse s'est concentrée sur la communauté r/Dentistry, où les cliniciens échangent fréquemment leurs points de vue sur les scanners, les processus cliniques et les expériences logicielles.

Pour la classification du ressenti et l'interprétation des sujets, l'étude a utilisé le modèle d'IA Gemma3 de Google afin de classer les commentaires des utilisateurs en groupes positifs, neutres et négatifs. L'évaluation a mis l'accent sur les tendances regroupées au sein de la communauté plutôt que sur les opinions individuelles.

Principales conclusions de l'analyse

L'étude a examiné les discussions sur des thèmes tels que la facilité d'utilisation des logiciels, la flexibilité des processus, les considérations de valeur et l'expérience clinique globale.

Medit a obtenu la note globale la plus élevée en matière de perception de la marque parmi les marques examinées.

Le taux de ressenti positif de Medit représentait la part la plus élevée de commentaires positifs dans l'ensemble de données.

Les discussions de la communauté faisaient souvent référence à l'interface intuitive du logiciel Medit, à ses options de processus adaptables, à son rapport coût-efficacité et à ses mises à jour continues à valeur ajoutée.

Ces facteurs ont été systématiquement mentionnés comme contribuant à l'adoption du numérique et à l'efficacité clinique quotidienne pour les utilisateurs de scanners intra-oraux.

Aperçu de l'étude et partenaire de recherche externe

L'étude a été menée par insightsZ, une agence mondiale d'analyse de données spécialisée dans le domaine de la santé numérique et de l'industrie dentaire. À l'aide d'un modèle de perception basé sur l'IA et s'appuyant sur les conversations à grande échelle de la communauté r/Dentistry de Reddit, insightsZ a traduit les discussions des utilisateurs en signaux clairs sur la perception de la marque, l'expérience utilisateur et les tendances du marché.

Ces résultats donnent aux cliniciens un aperçu, basé sur les avis de leurs pairs, de la manière dont les marques de scanners intra-oraux sont perçues dans la pratique quotidienne, de la facilité d'utilisation des logiciels à la flexibilité et à la valeur du processus. Pour Medit, les résultats confirment une approche axée sur l'utilisateur, l'ouverture, l'accessibilité et la valeur à long terme pour la dentisterie numérique.

À propos de Medit

Medit est une entreprise mondiale de dentisterie numérique spécialisée dans les scanners intra-oraux et les solutions logicielles connectées. Grâce à sa plateforme ouverte et intuitive, Medit permet aux professionnels dentaires de concevoir des processus numériques flexibles qui améliorent l'efficacité clinique et l'expérience des patients.

Basée à Séoul, en Corée du Sud, Medit collabore avec des cliniques, des laboratoires et des partenaires du monde entier afin de rendre la dentisterie numérique avancée plus accessible. En proposant en permanence des mises à jour logicielles à valeur ajoutée et des innovations en matière de processus, Medit permet aux cabinets de toutes tailles d'adopter et d'étendre leur utilisation des technologies numériques en toute confiance.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur medit.com.

Source : insightsZ - Série mondiale de catégories de scanners intra-oraux : Analyse de la perception des principales marques de scanners intra-oraux, vol. I (2025) (en anglais)

Plateforme : Reddit/r/Dentisterie

