SÉOUL, Corée du Sud, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Medit (www.medit.com), un chef de file mondial de la dentisterie numérique, annonce aujourd'hui deux jalons marquants pour l'industrie. La société a officiellement lancé Medit Link Express, sa première application de scanner intraoral conçue nativement pour l'iPad, téléchargeable dès à présent dans l'App Store d'Apple, et a en même temps commencé à livrer le Medit i900 Mobility, disponible en précommande depuis le 1er août.

Avec les premières livraisons du Medit i900 Mobility dans certaines régions, les professionnels des soins dentaires profitent désormais d'un niveau accru de mobilité pour la numérisation. Conçu pour l'environnement clinique d'aujourd'hui, le i900 Mobility fonctionne en lien avec Medit Link Express pour proposer une expérience de numérisation compacte, intuitive et facile à appréhender, qui semble naturelle dès la première utilisation.

Une nouvelle forme de simplicité avec Medit Link Express

Medit Link Express est la première application de Medit entièrement conçue pour l'iPad. Elle transforme le scanner intraoral en une expérience moins lourde, plus rapide et plus intuitive, faite pour s'intégrer naturellement dans la vie clinique quotidienne. Les professionnels des soins dentaires peuvent ainsi procéder à la numérisation et partager les images directement à partir d'un iPad, sans même avoir besoin d'un ordinateur de bureau, ce qui réduit la durée de préparation et ouvre la voie à une plus grande liberté.

Points forts de Medit Link Express :

Conçu nativement pour l'iPad : pensé pour la mobilité, laisse aux praticiens la liberté de se déplacer aisément

Mode de numérisation express : numérisations instantanées sans enregistrement des informations sur le patient pour faciliter les consultations

Mode de numérisation pour traitement : fournit des données de numérisation pour diverses applications, notamment la fabrication de prothèses et les utilisations cliniques

Apprentissage facile : conception simple et intuitive, rapidement accessible

Communication instantanée avec le patient : affichage en temps réel des images numériques pour plus de clarté et de confiance

Constamment à jour : les mises à jour automatiques et la synchronisation avec le nuage assurent l'activation des outils les plus récents

Expérience connectée : déplacement fluide des dossiers entre l'iPad et l'ordinateur de bureau

Ensemble pour de meilleurs résultats : création de dossiers et collaboration avec les partenaires directement dans l'application

Avec Medit Link Express et le Medit i900 Mobility, les dentistes et leurs équipes peuvent désormais travailler avec une liberté sans précédent, qui crée une expérience plus compacte, plus intuitive et plus conviviale que jamais de la relation avec les patients.

Dans le même temps, Medit continue d'apporter des innovations pour une dentisterie numérique toujours plus parfaite. Grâce à des mises à jour régulières des logiciels et des microprogrammes, l'entreprise améliore en permanence la vitesse de numérisation, la facilité d'utilisation et la compatibilité de ses solutions. Le dernier logiciel Medit Link prend en charge une intégration complète avec le nouveau scanner i900M tout en améliorant la clarté de la numérisation des métaux pour offrir aux cliniciens des résultats plus précis et une expérience impeccable.

La disponibilité des produits, leur statut en matière d'approbation réglementaire et les délais de mise sur le marché peuvent varier d'un pays à l'autre. Pour obtenir des informations précises et à jour, veuillez prendre contact avec votre représentant local agréé.

Pour en savoir plus sur Medit Link Express et le Medit i900 Mobility, visitez www.medit.com.

À propos de Medit

Medit est un fournisseur mondial de scanners intraoraux en 3D et de solutions de dentisterie numérique fondées sur une technologie exclusive. L'entreprise met à disposition du matériel et des logiciels innovants au service de soins collaboratifs entre les cliniques dentaires et les laboratoires. Basée à Séoul, en Corée du Sud, depuis 2000, Medit bénéficie d'une forte présence mondiale grâce à ses bureaux en Amérique et en Europe, ainsi qu'à un réseau de distributeurs couvrant plus de 100 pays.

