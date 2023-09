Medit présente une solution fluide de prothèses « du balayage à la conception » à l'occasion de la Journée de l'innovation 2023 de Medit

Medit présente une solution révolutionnaire de prothèses « du balayage à la conception » permettant aux dentistes de concevoir des couronnes, des ponts, des incrustations, des gouttières et des prothèses temporaires avec une précision basée sur l'IA.

Les produits Medit s'intègrent parfaitement aux technologies de fabrication 3D, ouvrant la voie à une nouvelle ère de solutions prothétiques du balayage à la conception.

Des leaders d'opinion clés renommés en dentisterie partageront leurs idées sur la façon dont les dispositifs de balayage et logiciels novateurs de Medit peuvent remodeler les pratiques dentaires.

SÉOUL, Corée du Sud, et LONG BEACH, Californie, 4 septembre 2023 /CNW/ - Medit (www.medit.com), un fournisseur de premier plan de dispositifs de balayage intrabuccaux 3D et de solutions dentaires numériques, a annoncé que la « Journée de l'innovation 2023 de Medit » se tiendra le 5 octobre.

La Journée de l'innovation 2023 de Medit est un événement en ligne gratuit ouvert aux dentistes du monde entier. Avec le lancement prochain de l'application Medit ClinicCAD, Medit est fière de présenter un logiciel de CAO dentaire fluide qui permet aux dentistes de concevoir efficacement des couronnes, des ponts, des incrustations et des prothèses temporaires. La solution innovante du balayage à la conception s'intègre aux technologies de fabrication 3D avancées telles que le fraisage et l'impression 3D, ce qui marque une étape importante vers une solution de prothèse dentaire simplifiée.

Medit ClinicCAD est un logiciel de CAO dentaire convivial et intuitif, alimenté par un moteur d'IA, qui est prêt à révolutionner la manière de travailler des dentistes. La dentisterie numérique ne représente pas seulement un avenir lointain. La solution complète fournie par Medit illustre l'essence même de la dentisterie numérique. Medit a également récemment introduit un système de balayage compatible avec les appareils Mac, et ClinicCAD est le seul logiciel de CAO dentaire compatible avec les appareils Mac disponible actuellement.

« La Journée de l'innovation 2023 de Medit marque un moment important alors que nous nous apprêtons à présenter Medit ClinicCAD, déclare GB Ko, chef de la direction de Medit. Cette présentation montre à quel point nous sommes déterminés à aider les dentistes grâce à de nouvelles solutions qui facilitent et accélèrent leur travail et améliorent les soins aux patients. Cela reflète notre volonté ferme de remodeler la technologie dentaire. »

L'événement présentera cinq conférences animées par des leaders d'opinion clés en dentisterie venant du monde entier. Chaque leader explorera les avantages de l'utilisation des dispositifs de balayage et logiciels Medit, en expliquant comment les dentistes peuvent bénéficier des solutions complètes de Medit.

« La Journée de l'innovation 2023 de Medit souligne notre engagement à fusionner les capacités d'IA et l'expertise dentaire, souligne Michael Lee, chef des technologies de Medit. Medit ClinicCAD, la nouveauté phare de l'événement, révolutionne non seulement la conception, mais s'intègre parfaitement aux technologies de fabrication 3D. Cette intégration comble le fossé entre l'imagination et la création, mettant en valeur l'avenir de l'innovation dentaire. »

Pour de plus amples renseignements et pour vous inscrire, veuillez visiter la page officielle de l'événement à https://info.medit.com/medit-innovation-day-2023/.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Kurt Lee, [email protected], +82-2-2193-9600