Séoul, Corée du Sud, 27 février 2026 /CNW/ - Medit annonce le lancement en mars de sa campagne mondiale « Glow Together ». Inspirée par une initiative des employées de Medit, la campagne repose sur l'idée que la lumière est plus puissante lorsqu'elle est partagée. Elle vise à mobiliser la communauté dentaire et à transformer la participation en impact concret, au-delà du cabinet.

Ouverte à tous les professionnels dentaires, la campagne relie engagement social et action tangible.

Détails : https://www.medit.com/glow_together/

Impact concret avec Global Dental Relief

Chaque achat et enregistrement admissible d'un scanner (Medit i900 Mobility ou i900 / i900 classic selon le marché) déclenche une contribution financière équivalente au coût des soins dentaires pour 10 enfants.

L'objectif est de soutenir des milliers d'enfants par l'entremise des projets 2026 de GDR.

Transformer la participation en soins concrets grâce à GDR

Dans le cadre de son partenariat avec Global Dental Relief (GDR), chaque achat et enregistrement d'un scanner éligible -- Medit i900 Mobility (ou Medit i900 / i900 classic selon disponibilité locale) -- permet de participer à la campagne.

Pour chaque participation éligible, Medit effectuera un don destiné à financer l'équivalent des soins dentaires pour 10 enfants. L'objectif est de soutenir, via les projets GDR 2026, les soins de milliers d'enfants.

En savoir plus : https://www.globaldentalrelief.org/

Kit Glow Together

Les participants recevront un kit comprenant :

Sac de transport du scanner

Étui de protection (non destiné à un usage clinique)

Mini-lampe

Bracelet

Série exclusive d'enseignements guidés par des mentors

Série d'enseignements (inspiration & développement)

Accès à des sessions pré-enregistrées couvrant :

Enseignements issus de l'expérience

Moments charnières de carrière

Leadership durable

Redéfinir le succès avec sens

Contenu d'inspiration professionnelle, sans vocation de formation clinique.

À propos de Medit

Medit est un chef de file mondial des scanners intra-oraux 3D et des solutions numériques en dentisterie. Basée à Séoul depuis 2000, l'entreprise est présente en Europe, dans les Amériques et dans plus de 100 pays via son réseau de distribution.

