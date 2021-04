MONTRÉAL, le 22 avril 2021 /CNW Telbec/ - La société québécoise AMD Medicom inc. (« Medicom »), l'un des principaux fabricants de masques de procédure et respiratoires au monde, a annoncé à l'occasion du Jour de la Terre dont la thématique de cette année est « Restaurer notre Terre » qu'elle plantera 10 000 arbres au Canada. Pour ce faire, elle collaborera avec One Tree Planted, une organisation sans but lucratif dont la mission est axée sur le reboisement mondial.

Cette initiative fait partie d'un programme volontaire de compensation environnementale pour les boîtes de masques utilisées dans la nouvelle usine de Montréal et s'inscrit dans le cadre d'un engagement à long terme de Medicom en matière de développement durable. Les 10 000 arbres seront plantés au cours des prochains mois.



« Medicom est sérieusement engagée à faire sa part en matière de développement durable. À titre d'entreprise québécoise qui protège la santé des soignants et de leurs patients depuis plus de 30 ans, nous souhaitons aussi contribuer à protéger la santé de notre planète. Il n'y a pas de geste trop petit lorsqu'il s'agit de préservation de l'environnement. Aujourd'hui, nous posons un petit pas qui aura grand impact. Au cours des prochains mois et années, nous en poserons d'autres et ce, au nom des générations futures, » a commenté Guillaume Laverdure, chef de l'exploitation de Medicom.

One Tree Planted est un organisme environnemental à but non lucratif dédié à la reforestation mondiale. Rien qu'en 2020, elle a planté plus de 10 millions d'arbres dans 28 pays, reboisant ainsi près de 16 000 hectares de terres.

« Nous sommes fiers de nous associer avec One Tree Planted pour mener de front notre initiative de durabilité volontaire lié aux emballages des masques produits à Montréal. Cette jeune organisation a fait ses preuves au cours des dernières années et est aujourd'hui l'une des plus efficaces en ce qui a trait de reboisement mondial. De plus, ce qui est merveilleux avec cette initiative c'est qu'elle permet aussi à nos employés de participer à l'effort collectif en contribuant individuellement au reboisement, » a souligné John Tourlas, président Amérique du Nord de Medicom.

Planter des arbres est l'un des meilleurs moyens de lutter contre les effets néfastes des changements climatiques. Les arbres contribuent à purifier l'air que nous respirons, à filtrer l'eau que nous buvons et à fournir un habitat à plus de 80 % de la biodiversité terrestre de la planète. Les arbres ont également un impact social considérable en fournissant des emplois à plus de 1,6 milliard de personnes, en autonomisant les femmes dans les pays sous-développés et en soutenant les communautés dévastées par les dommages environnementaux. Par ailleurs, les arbres plantés dans le cadre de cette initiative contribueront à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies.

Plus tôt cette année, Medicom a également contribué aux Prix Solutions Climatiques du Fonds national juif du Canada à la hauteur de 18 000 $. Le Prix Solutions Climatiques est décerné afin d'encourager et motiver les plus brillants chercheurs et/ou organisations à sans but lucratif en Israël en leur offrant des fonds pour enrayer la crise climatique.

À propos du groupe Medicom

Le groupe Medicom est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de haute qualité, à usage unique, de prévention et de contrôle des infections pour les marchés médical, dentaire, industriel, de la santé animale, des laboratoires, du commerce de détail et de la santé et bien-être. Medicom distribue des produits de contrôle des infections sous les marques Medicom, Ritmed, Kolmi, Hopen et Ocean Pacific, ainsi que sous la marque Hedy récemment acquise. Les filiales de Medicom comprennent Kolmi-Hopen en France,

Medicom Asia à Hong Kong, United Medical Enterprise aux États-Unis, KHM Engineering à Singapour et Medicom HealthPro Limited au Royaume-Uni.



Medicom possède une vaste expérience dans la réponse à la demande d'équipements de protection individuelle en cas de pandémie. Medicom a été fondée en 1988 en réponse au besoin urgent de gants médicaux pour les professionnels de la santé pendant la crise mondiale du VIH. Depuis, la société est un fournisseur fiable de solutions de contrôle des infections lors de multiples épidémies, notamment la grippe aviaire, le SRAS, le H1N1 et le virus Ébola.



Pour plus d'information sur Medicom et son portefeuille complet de solutions de contrôle des infections, y compris une vaste gamme de masques médicaux, veuillez consulter le site Medicom.com , nous suivre sur Twitter @MedicomNA ou visiter les pages sur Facebook ou LinkedIn.



À propos de One Tree Planted

One Tree Planted est une organisation sans but lucratif (501(c)(3)) dont la mission est de permettre à chacun de contribuer à la protection de l'environnement en plantant des arbres. Ses projets s'étendent sur toute la planète et sont réalisés en partenariat avec les communautés locales et des experts compétents afin de créer un impact sur la nature, les personnes et la faune. Le reboisement aide à rebâtir les forêts après les incendies et les inondations, à créer des emplois ayant un impact social et à restaurer la biodiversité. De nombreux projets ont des objectifs qui se chevauchent, créant une combinaison d'avantages qui contribuent aux objectifs de développement durable des Nations unies. Pour en savoir plus, consultez le site onetreeplanted.org.

