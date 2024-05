Sous le signe de l'excellence, Medicom brille parmi les meilleures pour la 4e année consécutive

POINTE-CLAIRE, QC, le 14 mai 2024 /CNW/ - La société québécoise Groupe Medicom (« Medicom »), chef de file mondial en production et distribution de solutions de prévention et de contrôle des infections, est fière d'annoncer sa nomination en tant que Lauréate Or par le prestigieux concours des Sociétés les mieux gérées au Canada. Cette reconnaissance décernée par Deloitte Canada souligne l'excellence organisationnelle et la croissance soutenue de Medicom.

« Cette distinction en or revient à chaque membre de notre équipe Medicom. C'est grâce à leur dévouement sans faille, à leur capacité à se réinventer face aux défis, et à leur quête incessante d'excellence que nous pouvons célébrer aujourd'hui. Notre engagement envers la protection de la santé n'est pas une simple promesse, mais des actions concrètes que nous menons chaque jour. Ensemble, nous faisons plus que fabriquer et distribuer des produits ; nous assurons une vie plus saine et un monde plus sûr pour tous, tout en respectant les principes de développement durable qui nous sont chers. C'est dans la continuité de ces efforts que nous bâtissons de grandes entreprises, » a déclaré Guillaume Laverdure, PDG de Medicom.

Pour obtenir le titre de Mieux gérées, les sociétés doivent soumettre leurs candidatures chaque année et subir une évaluation rigoureuse de la part d'un jury multidisciplinaire. Elles sont évaluées en fonction de leur maturité à l'égard de quatre piliers clés : leur stratégie, leur engagement, leurs capacités et leur rendement financier. Medicom a été lauréate du concours des Mieux gérées pour la première fois en 2020 et a conservé son titre avec succès, obtenant la Reconnaissance Or en 2024.

Une marque qui inspire confiance depuis plus de 35 ans

En maîtrisant tous les aspects de la chaîne d'approvisionnement, de l'achat des matières premières à la livraison des produits finis, Medicom est en mesure de renforcer le contrôle de la qualité, de gérer les coûts et de faire preuve d'une grande flexibilité. Cette approche intégrée permet un haut niveau d'agilité et de réactivité pour répondre aux besoins du marché en termes de solutions de qualité pour la prévention et le contrôle des infections. Le vaste portefeuille comprend des produits de stérilisation, de soins des plaies, de prévention et de spécialité. Les gammes étendues d'équipements de protection individuelle offrent non seulement des niveaux élevés de protection, mais sont également méticuleusement conçues pour assurer un confort et un ajustement optimal, ce qui, ensemble, peut aider à respecter les protocoles appropriés de prévention des infections.

À propos de Medicom

Medicom a été fondée en 1988 en réponse au besoin urgent de gants médicaux pour les professionnels de la santé pendant la crise mondiale du VIH. Depuis, la société a évolué pour devenir l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de prévention et de contrôle des infections à usage unique de haute qualité pour les marchés médical, dentaire, industriel, de la santé animale, des laboratoires, de la vente au détail et de la santé et bien-être.

Medicom a été un fournisseur fiable de solutions de contrôle des infections lors de multiples épidémies, notamment la grippe aviaire, le SRAS, le H1N1 et l'Ébola, ainsi que la pandémie de COVID-19, et a été nommé l'une des sociétés les mieux gérées du Canada pour quatre années consécutives depuis 2021.

