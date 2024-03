OTTAWA, ON, le 19 mars 2024 /CNW/ - Médicaments novateurs Canada (MNC) a le plaisir d'annoncer la nomination de Bettina Hamelin à titre de nouvelle présidente, à compter du 8 avril 2024.

Médicaments novateurs Canada (MNC) a le plaisir d’annoncer la nomination de Bettina Hamelin à titre de nouvelle présidente, à compter du 8 avril 2024. (Groupe CNW/Médicaments novateurs Canada)

Détentrice d'un doctorat en pharmacie et d'un MBA pour cadres, Mme Hamelin rejoint MNC avec plus de 30 ans d'expérience dans le milieu universitaire, l'industrie et les organismes à but non lucratif. Plus récemment, elle a occupé le poste de présidente-directrice générale chez Ontario Genomics, un organisme à but non lucratif qui a pour mission de catalyser et de soutenir le développement de solutions basées sur la génomique et la biologie de l'ingénierie dans des secteurs clés de l'économie.

« Nous sommes ravis que Mme Hamelin dirige notre association professionnelle à un moment où la transformation des soins de santé est au cœur des préoccupations de la population canadienne », a déclaré Brigitte Nolet, présidente du conseil d'administration de MNC. « Mme Hamelin a passé les six dernières années à diriger les efforts de défense des intérêts des organismes de biotechnologie qui incarnent l'avenir de l'innovation. Son expertise et ses connaissances approfondies dans ce domaine font d'elle un choix naturel pour travailler avec les parties prenantes du domaine de la santé afin de s'assurer que le Canada est prêt à adopter la prochaine génération d'innovations pharmaceutiques qui amélioreront la santé totale de la population du pays. »

Avant de rejoindre Ontario Genomics, Mme Hamelin était vice-présidente de la Direction des partenariats de recherche du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), où elle était chargée d'encourager la collaboration entre les secteurs public et privé, et le transfert de technologie en mettant en relation les entreprises de recherche canadiennes et les partenaires d'innovation canadiens et internationaux. Elle a également occupé des postes à responsabilité croissante dans les secteurs biotechnologique et pharmaceutique, notamment des postes de direction chez BioChem Pharma et Pfizer. Elle détient également 10 ans d'expertise en recherche universitaire en tant que professeure titulaire à l'Université Laval.

« C'est un honneur de défendre les intérêts d'une industrie qui ne cesse d'exploiter le pouvoir de la science pour améliorer la santé et le bien-être de la population canadienne », a souligné Bettina Hamelin, présidente désignée de MNC. « L'industrie pharmaceutique novatrice y parvient en proposant de nouveaux traitements et vaccins, mais aussi en contribuant à notre économie, en investissant dans la recherche et le développement, en soutenant des emplois de grande valeur et en parrainant la majorité des essais cliniques au Canada. »

Mme Hamelin est une bénévole active dans la communauté élargie de la recherche et de l'innovation, siégeant au conseil d'administration du Centre for Probe Development and Commercialization et d'IRICoR, un centre d'excellence en commercialisation et en recherche spécialisé dans la découverte de médicaments. Elle préside également le National Engineering Biology Steering Committee, siège au comité directeur du Réseau canadien de génomique COVID-19, participe à plusieurs comités consultatifs et fait du mentorat au Creative Destruction Lab, un programme mondial de démarrage pour les entreprises scientifiques en phase d'amorçage.

Mme Hamelin remplacera David Renwick, qui agit à titre de président par intérim de MNC depuis novembre 2023. Nous tenons à remercier M. Renwick pour les précieuses contributions qu'il a apportées à l'association au cours de son mandat.

À propos de Médicaments novateurs Canada

Médicaments novateurs Canada (MNC) est l'association nationale qui représente la voix de l'industrie pharmaceutique innovatrice canadienne. L'association défend des politiques qui favorisent la découverte, le développement et l'offre de médicaments et de vaccins novateurs afin d'améliorer la vie de l'ensemble de la population. De plus, elle soutient l'engagement de ses membres d'être des partenaires précieux du système de santé canadien. L'association représente 48 entreprises, qui investissent près de 1,4 milliard de dollars par an en recherche et développement. De cette façon, elle alimente l'économie fondée sur la connaissance du pays tout en contribuant à hauteur de 8 milliards de dollars à l'économie nationale. Tous ses membres suivent le Code d'éthique de MNC, ils travaillent donc de manière hautement éthique avec les gouvernements, les payeurs privés, les professionnels de la santé et les parties prenantes.

SOURCE Médicaments novateurs Canada

Renseignements: Marise Varanda, Directrice, communications, Téléphone : 613-462-5367, Courriel : [email protected]