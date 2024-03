Combler l'écart entre les sexes dans l'automobile avec 39% des membres de l'équipe s'identifiant comme étant des femmes, alors que ce sont 50% des gestionnaires nationaux chez Hyundai Canada qui s'identifient en tant que femmes.

Recherche active de talents de race noire afin de combler l'écart systémique de 7% des membres de l'équipe s'identifiant comme étant noirs.

Le concours Canada's Best Diversity Employers (meilleurs employeurs en matière de diversité au Canada ) se penche sur les initiatives ayant connu du succès en matière de diversité pour les employés de cinq groupes : femmes, membres des minorités visibles, personnes handicapées, peuples autochtones et la communauté LGBT.

MARKHAM, ON, le 11 mars 2024 /CNW/ - Hyundai Auto Canada (HAC) a été nommé l'un des meilleurs employeurs au Canada en matière de diversité pour 2024; une reconnaissance accordée par Mediacorp et publiée dans le Globe and Mail après une évaluation en profondeur des initiatives d'entreprises visant à créer un milieu de travail équitable, diversifié et inclusif.https://www.theglobeandmail.com/business/adv/article-canadas-best-diversity-employers-2024-winners/ La stratégie organisationnelle de Hyundai Canada vise à créer un environnement commercial durable et significatif grâce à diverses actions et programmes favorisant l'apprentissage continu et offrant des opportunités d'avancement professionnel.

« Afin de mieux servir notre clientèle diversifiée, tout en favorisant une culture organisationnelle inclusive, nous réévaluons sans cesse nos processus d'embauche afin de nous assurer que nos politiques de développement de carrière sont équitables », affirme Kirk Merrett, directeur des ressources humaines chez Hyundai Canada. « Notre approche centrée sur les gens est au premier plan de toutes nos décisions, et cette reconnaissance de Mediacorp souligne tout le travail acharné et les efforts de collaboration que notre équipe de direction a déployés afin de s'assurer que les membres de l'équipe sont pris en compte à tous les niveaux ».

Hyundai Canada a intensifié ses efforts afin d'assurer une représentation adéquate des membres de l'équipe à tous les niveaux dans ses politiques d'entreprise et ses relations commerciales. Il s'agit notamment de combler l'écart entre les genres dans l'industrie automobile; de mettre en place un comité sur la diversité réunissant des membres de l'équipe de différentes carrières et d'origines ethniques diverses; et de fournir une flexibilité de travail assurant que les diverses personnes aidantes possèdent les outils, les avantages et la flexibilité requise afin de prospérer et de se développer dans leur carrière.

Combler l'écart entre les genres et l'écart racial avec des mesures équitables et inclusives :

HAC a mis en place une initiative appelée Women in Leadership visant à conserver et à offrir des opportunités de développement et de croissance de carrière. L'entreprise a connu une augmentation du nombre de femmes embauchées au cours des trois dernières années, en hausse de 8% par rapport à 2021 (39% s'identifiant comme étant des femmes et 50% des gestionnaires nationaux de Hyundai Canada s'identifiant également comme étant des femmes). Hyundai Canada a connu également une hausse des embauches de gens s'identifiant comme étant de race noire, soit une hausse de 5% par rapport à 2021 (7% s'identifiant comme étant de race noire). Des formations obligatoires sur le respect sur le lieu de travail et sur les préjugés inconscients sont dispensées à tous les nouveaux employés, tandis que l'équipe de direction est évaluée en fonction de son inclusion au niveau de la direction. Les bureaux de HAC comprennent également des toilettes multigenres, une salle de prière et une salle pour les mères allaitantes.

Équité et flexibilité des personnes aidantes :

Hyundai Canada a mis à jour ses politiques en matière de congés en offrant 10 « Journées de mieux-être » afin que le personnel bénéficie d'une flexibilité répondant aux besoins de leur famille. La politique a été mise à jour afin de nous assurer que les membres de l'équipe puissent utiliser les Journées de mieux-être pour des rendez-vous liés à la santé, à l'éducation ou aux responsabilités urgentes liées à l'employé lui-même ou à un être cher à titre de personne aidante. Hyundai Canada offre également des vendredis et des heures de travail flexibles afin de répondre aux besoins des personnes aidantes, sans parler des programmes complémentaires de congé de maternité et de paternité.

Initiatives et partenariats communautaires :

HAC s'est associé au fil des ans à de nombreux organismes afin de favoriser un maximum d'inclusion et de sensibilisation aux opportunités de carrière dans le secteur automobile des diverses communautés. Incluant différents types de programmes de soutien à l'éducation, tels que trois bourses d'études de l'institution Automotive Business School of Canada at Georgian; une bourse d'études du Centennial College réservée aux communautés noires, aux femmes et aux gens s'identifiant comme étant autochtones; ainsi que cinq bourses d'études de l'organisme de bienfaisance national autochtone Indspire investissant dans l'éducation des Premières Nations, des Inuits et des Métis. HAC s'est également associée à l'organisme Onyx Initiative, auprès de laquelle elle est fière d'avoir recruté six boursiers. Onyx est un organisme sans but lucratif avec pour objectif d'élargir le bassin de talents noirs dans le but de combler l'écart systémique de recrutement et de sélection des étudiants noirs des universités et collèges et des récents diplômés dans des postes au sein d'entreprises canadiennes.

HAC ne cesse de prendre les devants avec une approche axée sur les gens, ce qui lui permet de mettre en place une culture d'entreprise où chacun est en mesure d'apprendre, de collaborer et de se soutenir mutuellement dans l'industrie automobile.

Au sujet de Hyundai Auto Canada

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983, et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est la première filiale de Hyundai Motor Company à l'extérieur de la Corée. Hyundai offre aux Canadiens une gamme de voitures, de VUS et de véhicules électrifiés dotés de nombreuses technologies. Aujourd'hui, avec plus de 250 concessionnaires à travers le Canada, Hyundai est le partenaire automobile officiel de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) et de la Ligue nationale de hockey (LNH®) au Canada. Hyundai a été reconnue comme étant l'un des 50 meilleurs lieux de travail au Canada au cours des cinq dernières années par Great Place to Work® Institute.

SOURCE Hyundai Auto Canada Corp.