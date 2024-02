TORONTO, le 5 févr. 2024 /CNW/ - Nous faisons une mise à jour afin que les Canadiens qui bénéficient des services de Manuvie et qui prennent des médicaments de spécialité pour traiter des maladies graves, chroniques et mettant souvent la vie en danger puissent faire exécuter leurs ordonnances dans la pharmacie de leur choix. La livraison à domicile restera également une option. Nous mettrons en œuvre ce changement rapidement et publierons des mises à jour sur notre site Web.

« Nous avons pour mission de rendre les décisions plus simples et d'aider les gens à vivre mieux. Et pour parvenir à l'accomplir, nous avons écouté les préoccupations que nous avons entendues au cours de la semaine dernière et nous y répondons, a déclaré Naveed Irshad, président et chef de la direction de Manuvie Canada. Bien que ce changement ne touche qu'un petit nombre de nos participants, il permet de nous assurer que tous les Canadiens qui bénéficient de nos services ont le choix, l'accès et la souplesse nécessaire pour gérer leur santé. Nous sommes fiers de nous associer à des milliers de pharmacies partout au pays et de contribuer à un système de santé canadien fort et sain. »

Ces changements ont une incidence sur les clients de notre Programme de gestion des médicaments de spécialité, qui représentent moins d'un pour cent des Canadiens qui bénéficient de nos services. Dans toutes nos autres activités, nous avons toujours offert aux Canadiens la possibilité de choisir leur pharmacie.

