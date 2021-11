Médecins connectés : le gouvernement du Québec et la FMSQ s'allient pour la télésanté

MONTRÉAL, le 19 nov. 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion des 14es Journées de formation interdisciplinaire (JFI), les 19 et 20 novembre 2021, le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, et le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), le Dr Vincent Oliva, ont abordé l'importance de la télésanté pour la modernisation du réseau. La présidente de l'Association des médecins spécialistes dermatologues du Québec (AMSDQ), la Dre Dominique Hanna, a quant à elle présenté la future plateforme de télédermatologie du Québec.

« Après une pandémie mondiale, les médecins spécialistes sont plus connectés que jamais aux technologies, au savoir, au monde. Les technologies, le leadership et la collaboration sont apparus pour nous comme des éléments essentiels pour soigner notre réseau lors du plus grand congrès de médecine spécialisée au Canada », a dit le Dr Vincent Oliva, président de la FMSQ.

« La pandémie mondiale de la COVID-19 a accéléré la transformation numérique du réseau de la santé et il faut poursuivre nos efforts d'innovation. Aujourd'hui, je suis heureux de voir des projets porteurs à forts impacts sur l'accès aux soins de santé des patients prendre forme. Ces mesures auront un effet direct sur l'accessibilité aux soins spécialisés et la collaboration interprofessionnelle », a déclaré le ministre Christian Dubé.

« Pour nos patients, on se doit d'être plus performant et de mobiliser nos ressources de façon efficace. Les technologies nous permettent de les soigner plus rapidement et d'améliorer la communication entre la médecine de première ligne et la médecine spécialisée. Parmi ces technologies, il y a notamment le conseil numérique, un outil simple et pourtant si puissant pour améliorer les soins offerts aux Québécois. Je suis particulièrement fier de voir les projets de télésanté se concrétiser et les médecins spécialistes saluent les efforts de modernisation du réseau », a ajouté le Dr Vincent Oliva.

Télédermatologie : la technologie au service des listes d'attente

Plusieurs projets seront déployés au cours des prochaines années et dès l'hiver 2022, la télédermatologie permettra aux patients de bénéficier d'un meilleur accès en dermatologie et de délais d'attente plus courts pour une prise en charge. Ce mode de consultation virtuel en temps différé (asynchrone) et sécurisé améliorera également le transfert de connaissances.

Les médecins de famille seront les premiers utilisateurs de la télédermatologie et seront invités à y participer par phases successives selon des régions ciblées par des critères précis d'accessibilité.

« L'accès est la priorité numéro un de l'Association des médecins spécialistes dermatologues du Québec depuis plusieurs années et la télédermatologie en est un élément incontournable. Nous sommes à un point tournant de l'histoire des soins de santé au Québec », s'est réjouie la Dre Dominique Hanna, présidente de l'AMSDQ. « Grâce à la télédermatologie, les médecins de famille pourront effectuer des consultations virtuelles avec les médecins spécialistes dermatologues afin d'obtenir un diagnostic et un plan de traitement en 7 à 14 jours. C'est vraiment une petite révolution pour la dermatologie au Québec et j'en suis très fière », a mentionné la Dre Dominique Hanna.

Leadership et collaboration : thèmes forts de ces 14es JFI

Pour la première fois de son histoire, la Fédération a accueilli le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), le Dr Louis Godin, pour aborder le thème incontournable qu'est celui de l'accès à un médecin. Le Dr Fabrice Brunet, président-directeur général du CHUM, a ensuite pris la parole pour aborder les défis du leadership organisationnel nécessaire à la transformation numérique des hôpitaux.

