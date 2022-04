Médaille du Barreau, Mérite Christine-Tourigny et Mérites 2022 - ME JEAN-PIERRE MÉNARD, O.Q., AD. E., RÉCIPIENDAIRE DE LA MÉDAILLE DU BARREAU ET TROIS AUTRES MEMBRES DE GRAND MÉRITE HONORÉS

MONTRÉAL, le 14 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le Barreau du Québec est fier de présenter les récipiendaires de ses distinctions les plus hautes, soit la Médaille du Barreau, le Mérite Christine-Tourigny ainsi que le Mérite. Les personnes honorées recevront officiellement leur distinction lors d'une cérémonie qui aura lieu à l'occasion de la Journée du Barreau du Québec, le 17 juin 2022, au Centre Sheraton Montréal.

Médaille du Barreau | Me Jean-Pierre Ménard, O.Q., Ad. E.

Le Barreau du Québec a le plaisir de remettre la Médaille, sa plus haute distinction honorifique, à Me Jean-Pierre Ménard, O.Q., Ad. E. Le parcours professionnel de Me Jean-Pierre Ménard se caractérise à la fois par l'originalité de ses contributions et l'importance qu'elles ont eue et continuent d'avoir pour l'amélioration du droit québécois.

Champion du droit de la santé au Québec, défenseur des usagers du système de santé et incessamment soucieux de la protection des personnes les plus vulnérables, Me Ménard a développé une expertise poussée en matière de responsabilité médicale. Dès les tout débuts de sa carrière, il s'est attaqué au problème de la disproportion entre les moyens de ses clients et les structures bien établies du système de santé de même que les assureurs représentant les professionnels et les établissements de santé. Avec un talent hors du commun, il a consacré sa carrière à rendre accessible le type de recours invoquant la responsabilité médicale pour l'ensemble de la population québécoise.

De plus, Me Ménard a contribué de façon tout à fait exceptionnelle à l'avancement du droit médical et de la bioéthique, particulièrement dans le cadre de l'élaboration de la loi sur l'aide médicale à mourir.

Mérite Christine-Tourigny | Me Lynne Kassie, Ad. E.

Associée et cheffe du groupe de droit de la famille au cabinet Robinson Sheppard Shapiro, Me Lyne Kassie obtient le Mérite Christine-Tourigny. Tout au long de sa carrière, Me Kassie a su faire honneur à la profession juridique en faisant preuve d'une intégrité et d'un sens éthique exemplaires tout en servant d'inspiration pour de nombreuses générations de femmes juristes.

Consciente du problème de la rétention des femmes dans la profession, elle a participé à plusieurs forums sur l'avancement des femmes dans leur carrière et a sans cesse encouragé celles-ci à devenir des agentes de changement dans la communauté. Elle a été la mentore de plusieurs avocates en matière de conciliation travail-famille et pour la promotion de leur carrière.

Empathique et animée d'un fort esprit de communauté, Me Kassie a toujours eu à cœur également de s'impliquer dans divers conseils d'administration d'organismes communautaires à but non lucratif.

Mérite | Me Marie-France Chabot, avocate à la retraite

L'avocate retraitée Marie-France Chabot reçoit le Mérite pour sa contribution significative à l'évolution du règlement des litiges vers une justice non-judiciaire grâce à la médiation et l'enquête de harcèlement en milieu de travail.

Détenant également une maîtrise en psychologie et une expérience comme clinicienne et enseignante, Me Chabot a su mettre à profit sa solide double expertise. Elle est une précurseure des modes de prévention et de règlement des différends (PRD) en matière de harcèlement psychologique au Québec. Dès 1992, elle faisait la promotion du règlement amiable des conflits, tant au sein de la profession qu'en contribution à la formation universitaire des futurs avocats.

Son travail, son engagement et son expertise ont fait d'elle un modèle et une référence respectée dans le domaine de la médiation et du harcèlement psychologique. On lui doit notamment le développement de méthodologies et d'outils innovateurs permettant d'évaluer des situations alléguées de harcèlement et de mener des enquêtes dans le meilleur intérêt de la justice.

Mérite | Me Lucie Lemonde, à titre posthume

Le Barreau du Québec décerne un Mérite à titre posthume à Me Lucie Lemonde, décédée en début d'année. Juriste pionnière, chercheuse accomplie, enseignante inspirante et citoyenne engagée, Lucie Lemonde a dédié sa vie à lutter contre les injustices et à défendre l'avancement des droits humains.

Menant sa carrière d'universitaire et d'avocate hors des sentiers battus, Lucie Lemonde s'intéressait dès son admission au Barreau en 1974 aux décisions arbitraires et abusives des autorités carcérales ayant comme effet l'augmentation de la sévérité et de l'inhumanité des conditions de détention des prisonniers. Approfondissant le sujet durant sa maîtrise puis son doctorat en droit, elle a dénoncé la zone de non-droit que constituait le milieu carcéral et revendiqué pour les détenus le maintien de leurs droits fondamentaux prévus par les Chartes. Lucie Lemonde s'est également penchée sur les conditions de détention inhumaines des femmes, sur les pratiques d'enfermement des mineurs sous protection et sur les traitements différentiels entre l'incarcération des hommes et celle des femmes.

Pour en apprendre davantage sur les récipiendaires 2022 des plus hautes distinctions du Barreau, consultez les articles sur Espace A.

