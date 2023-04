Médaille du Barreau - L'Honorable Robert Pidgeon reçoit la Médaille du Barreau

MONTRÉAL, le 27 avril 2023 /CNW/ - Le Barreau du Québec a le plaisir d'annoncer que l'honorable Robert Pidgeon reçoit la Médaille du Barreau, soit sa plus prestigieuse distinction honorifique. Me Pidgeon sera officiellement honoré lors d'une cérémonie au cours de la Journée du Barreau du Québec, le 19 juin 2023, au Centre Sheraton Montréal.

Admis au Barreau en 1970, Robert Pidgeon a exercé la profession d'avocat pendant près de vingt ans, à Gaspé, où il a acquis une solide réputation de plaideur. Respecté de ses pairs et doté d'un sens inné de la justice, il a été rapidement remarqué par les différents membres de la magistrature devant qui il a eu à plaider, ainsi que par les nombreux clients qui ont eu recours à ses services.

Dédié à sa profession et à sa communauté, son sens de l'engagement l'a poussé à cumuler la fonction de maire de Gaspé pendant plus de onze ans et l'exercice du droit à temps plein! À cela s'est ajoutée une participation active à de nombreux comités, tant sur la scène provinciale que canadienne. Il a reçu en 2013, le Mérite de l'Association des avocats et avocates de province (AAP), en 2017, la Médaille du Barreau de Québec, et en 2018, le prix des Grands diplômés de l'Université Laval.

Dès sa nomination à la Cour supérieure en 1989, il s'est montré préoccupé par la lenteur de la justice. Sa contribution la plus importante pour réduire les délais a été sa participation, en collaboration avec sa collègue de l'époque, l'honorable Louise Otis, à la mise en place des « conférences de règlement à l'amiable » ou « CRA ». Le succès de ce projet a été à tel point considérable que la mesure s'est étendue à tout le territoire du Québec.

Depuis janvier 2021, Me Robert Pidgeon est avocat associé chez Cain Lamarre. Infatigable joueur d'équipe, en plus d'agir comme médiateur dans des dossiers d'envergure, il continue aujourd'hui de partager ses connaissances auprès de jeunes collègues et de les guider dans les dossiers les plus complexes.

Le Barreau du Québec

Le Barreau du Québec est l'ordre professionnel encadrant la pratique de près de 30 000 avocates et avocats de tous les domaines de droit. Il a pour mission d'assurer la protection du public, de contribuer à une justice accessible de qualité et de défendre la primauté du droit. Ses positions sont adoptées par ses instances élues à la suite d'analyses et de recommandations de ses comités consultatifs et groupes d'experts.

SOURCE Barreau du Québec

