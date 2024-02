ME RAPHAËLLE LÉVESQUE SE JOINT À DUNTON RAINVILLE EN TANT QU'ASSOCIÉE

MONTRÉAL, le 12 févr. 2024 /CNW/ - Le cabinet d'avocats et de notaires Dunton Rainville est heureux d'annoncer l'arrivée de Me Raphaëlle Lévesque en tant qu'associée. Spécialisée en droit de la construction, de l'immobilier, de la copropriété et en vices cachés, Me Lévesque apporte avec elle une expertise remarquable en négociation, stratégie, argumentation et représentation devant les tribunaux.

Me Raphaëlle Lévesque (Groupe CNW/Dunton Rainville)

En plus de son expertise pointue dans ses principaux champs de pratique, Me Lévesque se démarque par sa rigueur, sa détermination et sa capacité à traiter des dossiers litigieux complexes avec la plus grande efficacité.

« Nous sommes ravis d'accueillir Me Lévesque en tant qu'associée et sommes convaincus que son énergie et son savoir-faire viendront soutenir la vision de croissance du cabinet pour des années à venir, a déclaré Me Yanick Tanguay, vice-président du Conseil de direction de Dunton Rainville. Me Lévesque rejoint Dunton Rainville avec un parcours impressionnant et son expertise contribuera de façon importante au succès de nos clients. »

« C'est un honneur de me joindre à la grande équipe de Dunton Rainville et de mettre mon expérience et mon engagement envers l'excellence au service du cabinet et de sa clientèle, a déclaré Me Lévesque. Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de collaborer avec des professionnels de premier plan et de contribuer activement au développement des secteurs de la construction, de l'immobilier et de la copropriété au sein du cabinet. »

Titulaire d'un baccalauréat en droit (LL. B.) et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Sherbrooke, Me Lévesque a été admise au Barreau du Québec en 2016.

Elle sera établie au bureau lavallois de Dunton Rainville.

