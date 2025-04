ME MARIE-CLAUDE PERREAULT NOMMÉE PRÉSIDENTE ET CHEFFE DE LA DIRECTION PAR INTÉRIM DU CONSEIL DU PATRONAT DU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 1er avril 2025 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec annonce la nomination de Me Marie-Claude Perreault à titre de présidente et cheffe de la direction par intérim. Jusqu'à tout récemment, Marie-Claude Perreault occupait le poste de vice-présidente - Travail, santé, sécurité et affaires juridiques. Cette nomination fait suite au départ de Karl Blackburn à titre de président et chef de la direction du CPQ.

« Nous avons une pleine confiance en Marie-Claude pour assurer cette transition avec rigueur. Son parcours entrepreneurial lui confère une compréhension fine des défis vécus par nos membres sur le terrain. À cela s'ajoutent sa grande capacité de mobilisation, sa connaissance approfondie des enjeux socioéconomiques du Québec et son attachement profond à la mission du CPQ. Elle incarne parfaitement les valeurs de l'organisation et saura, j'en suis certain, guider l'équipe avec assurance et détermination dans cette période charnière » déclare Denis Deschamps, président du conseil d'administration du CPQ.

« J'accepte avec fierté et détermination le mandat de présidente et cheffe de la direction par intérim du CPQ. Je remercie sincèrement le conseil d'administration pour sa confiance, et je salue l'engagement remarquable de notre équipe. Je suis honorée de poursuivre cette mission aux côtés de collègues passionnés et de partenaires engagés. Ensemble, nous continuerons à défendre les intérêts des employeurs du Québec et à contribuer activement à sa prospérité » renchérie Marie-Claude Perrault, présidente et cheffe de la direction du CPQ par intérim.

Leader chevronnée et stratège reconnue, Me Marie-Claude Perreault est au service des employeurs depuis plus de 35 ans. Avant de se joindre au CPQ, elle a dirigé avec succès sa propre firme-conseil pendant plusieurs années, accompagnant des dirigeants d'entreprises à travers des enjeux complexes de transformation, de gouvernance et de performance organisationnelle. Cette expérience, jumelée avec son rôle d'associée dans un grand cabinet juridique pendant près de 25 ans, lui confère une connaissance concrète des défis auxquels sont confrontés les employeurs du Québec de tout acabit. Au sein du CPQ, elle joue un rôle de premier plan depuis plusieurs années, tant dans les orientations stratégiques de l'organisation que dans la représentation des intérêts du milieu patronal. Par ailleurs, elle représente le CPQ au conseil d'administration de la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) ainsi qu'au Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre (CCTM) en compagnie de plusieurs représentants du monde du travail. Marie-Claude détient également le titre de conseillère en relations industrielles agréée (CRIA). Reconnue pour sa rigueur, son sens politique et sa capacité à mobiliser, elle a su s'imposer comme une voix influente du monde des affaires.

Au cours des prochaines semaines, le conseil d'administration du CPQ mettra en place un processus rigoureux, structuré et transparent afin de sélectionner la prochaine direction du CPQ.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

