Me Janie Tremblay choisit Dunton Rainville

Me Janie Tremblay exerce principalement en droit de la famille et en droit matrimonial depuis plus de 20 ans. Ses principaux champs de pratique sont le divorce, la séparation, la garde d'enfant, les pensions alimentaires de même que la représentation d'enfants tant en Cour supérieure qu'en Chambre de la jeunesse. Me Tremblay plaide en Cour supérieure et en Cour du Québec sur une base régulière.

Me Tremblay se joint à l'équipe de notre bureau de Joliette composée d'une douzaine de professionnels sous la coordination de Mes Guy Bisaillon et David Couturier.

Me Tremblay est également très impliquée dans sa communauté depuis plusieurs années notamment à la Chambre de commerce du Grand Joliette dont elle a assuré la présidence en 2009-2010 et elle agit à titre de conseillère municipale à la Ville de Saint-Charles-Borromée depuis 2013.

« Nous misons sur la croissance et l'excellence pour demeurer l'un des grands cabinets au Québec. C'est pourquoi je me réjouis de l'arrivée de Me Janie Tremblay au sein de la grande famille de Dunton Rainville. Son expertise variée, ses compétences de haut niveau et sa détermination contribueront de manière significative à optimiser notre offre de services au bénéfice de nos clients », souligne Me Jean-Jacques Rainville, président du Conseil de direction.

À propos de Dunton Rainville :

Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. est un cabinet regroupant près de 250 personnes, dont une centaine d'avocats, de notaires et de conseillers en relations de travail réparties entre les bureaux de Montréal, Joliette, Laval, Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jérôme et Sherbrooke. Nos professionnels possèdent une expertise de pointe et le cabinet agit dans tous les domaines requérant des services juridiques.

Pour de plus amples renseignements, visitez duntonrainville.com

SOURCE Dunton Rainville

Renseignements: Me Jean-Jacques Rainville, Dunton Rainville S.E.N.C.R.L., (514) 866-6743, [email protected]